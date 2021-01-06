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Şevval Şahin'den at üzerinde olay pozlar!

06.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in tatili devam ediyor. Şevval Şahin'in, Endonezya Sumba Adası'ndaki atın üzerinde verdiği pozlar dikkat çekti.

Katıldığı partiler ve daha sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, 2.5 aydır tatiline devam ediyor. Model, Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere ve Amerika'da yaptığı tatilinin ardından son günlerde Endonezya'yı karış karış geziyor.

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Geçtiğimiz hafta Bali Adası'nda olan Şahin, bugün Sumba Adası'na geçti. Şahin, mavi mayosuyla atın üzerinde çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

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BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa sürede binlerce beğeni alan Şahin, gönderisinin altına "Şevval Cennette" notunu düştü.
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Ünlü modele, "Nasıl bir kusursuzluk" şeklinde yorumlar geldi.

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