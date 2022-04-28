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Şevval Şahin'den cinsel içerikli mesaj yanıtı

28.04.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiğit Marcus Aral ile ayrılan Şevval Şahin'in telefonunun hack'lendiği ve eski sevgilisinin yakın çevresine cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti. Şevval Şahin bu iddiaları yalanlayarak "Şantaj haberleri tamamen yalan" dedi.

Şevval Şahin'den cinsel içerikli mesaj yanıtı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral ayrıldı. Ayrılıktan sonra Aral'ın eski sevgilisinin telefonunu hack'lediği cinsel içerikli mesajları telefon listesindeki kişilere attığı iddia edildi. nceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Şahin'den ilk açıklama geldi.

Şahin, “Çıkan haberler doğru değil. Şantaj haberleri tamamen yalan. Tehdit falan etmiyor. Kendi hayatlarımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım” açıklamasını yaptı.

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"DİKSİYON EĞİTİMİ ALABİLİRİM"

Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin bu konuda ise, "Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim” dedi.

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Şevval Şahin
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