Şevval Şahin'den cinsel içerikli mesaj yanıtı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral ayrıldı. Ayrılıktan sonra Aral'ın eski sevgilisinin telefonunu hack'lediği cinsel içerikli mesajları telefon listesindeki kişilere attığı iddia edildi. nceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Şahin'den ilk açıklama geldi.

Şahin, “Çıkan haberler doğru değil. Şantaj haberleri tamamen yalan. Tehdit falan etmiyor. Kendi hayatlarımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım” açıklamasını yaptı.

"DİKSİYON EĞİTİMİ ALABİLİRİM"

Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin bu konuda ise, "Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim” dedi.

