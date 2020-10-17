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Şevval Şahin'den derin bacak dekolteli elbisesiyle pozlar!

17.10.2020 02:33 | Son Güncelleme:
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Şevval Şahin'den derin bacak dekolteli elbisesiyle pozlar!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarıyla olay oldu. İstanbul'daki bir defile podyuma çıkan Sevval Şahin, defile sonrasında ise derin bacak dekolteli elbisesiyle çekilen pozlarını paylaştı.

Şevval Şahin, Youtube'da katıldığı bir programda, yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Şahin, Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada ti'ye alınmıştı.
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Ünlü model, açıklamalarından sonra şimdi de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Fashion Week Istanbul'da podyuma çıkan Şahin, defile sonrası fotoğraflarını paylaştı.
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Bazı takipçileri, Şahin'in mor ve derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarda photoshop olduğunu öne sürdü.

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Bazıları da 1,82 boyunda olan modelin, fotoğraf açısından dolayı bacaklarının daha uzun çıktığını belirtti.

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