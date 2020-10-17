Şevval Şahin'den derin bacak dekolteli elbisesiyle pozlar!

Şevval Şahin, Youtube'da katıldığı bir programda, yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Şahin, Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada ti'ye alınmıştı.



Ünlü model, açıklamalarından sonra şimdi de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Fashion Week Istanbul'da podyuma çıkan Şahin, defile sonrası fotoğraflarını paylaştı.



Bazı takipçileri, Şahin'in mor ve derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarda photoshop olduğunu öne sürdü.

Bazıları da 1,82 boyunda olan modelin, fotoğraf açısından dolayı bacaklarının daha uzun çıktığını belirtti.

