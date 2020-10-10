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Şevval Şahin’den eleştirilere yanıt

10.10.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, cümle kurarken yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşmasıyla eleştiri almasının ardından açıklama yaptı.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, geçen günlerde Pelin Kaya’nın YouTube programına konuk oldu.

Röportaj sırasında yemek rutinini anlatırken araya İngilizce kelimeler sıkıştıran Şahin’in konuşması sosyal medyada gündem oldu.

“LİNÇ YİYORUM”

Gelen eleştiriler nedeniyle Instagram hesabında bir video yayınlanan Şahin, şu açıklamayı yaptı:

  • Önceki gün yayınlanan videodaki Türkçem yüzünden linç yiyorum.

  • Videonun başında söylüyorum, 6 yaşımdan sonra İngiltere’de büyüdüm. 18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu.

  • İngilizce ana dilim. Kendimi çok daha iyi ifade ediyorum. Cool (havalı) görünmek için İngilizce konuşmadım.

Şahin, eleştiri alan yemek rutinini şu kelimelerle anlamıştı:

  • Buradan çıkınca lunch’a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra binge eating (tıkınma) modum oluyor. Chill (keyif) yaparken ice cream (dondurma) yerim.

Şevval Şahin

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