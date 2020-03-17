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Şevval Şahin'den Miami pozları sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatil pozları ile sosyal medyayı salladı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Şevval Şahin, Miami'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

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Sevgilisiyle Amerika tatilinde olan 21 yaşındaki güzel, Instagram hesabından yayınladığı mayolu fotoğrafları ile dikkat çekti.

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2018 Türkiye Güzeli, formda görüntüsü ile takipçilerini büyüledi.

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Şevval Şahin'in sürpriz aşkı, Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram'da yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin, miami,

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