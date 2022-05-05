Şevval Şahin derin göğüs dekolteli poz verdi! Bakın kime benzetildi...

Son zamanların konuşulan isimlerinden biri olan Şevval Şahin cesur pozlarını peş peşe yayınlıyor. Bikinili ve yatak odası pozlarıyla gündemde uzun süre kalan isim son pozlarıyla dikkat çekti.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BAKIN KİME BENZETİLDİ

Konuk olduğu bir YouTube programıyla bir anda adını geniş kitlelere duyuran Şevval Şahin, son zamanlarda cesur pozlarıyla sık sık konuşuluyor.

Pozları ve tavırlarıyla zaman zaman Şeyma Subaşı'na benzetilen Şevval Şahin, son paylaşımıyla takipçilerinden bu yönde yorum aldı.

Şahin'in takipçileri o pozlara, "Şeyma Subaşı olma çabalarım, nasıl sizce benzemiş mi?", "Şeyma Subaşı'na özeniyorum çek" gibi espirili yorumlar yaptı.

Bayram tatilini İbiza'da geçiren Şahin bol bol bikinili paylaşım yaptı.

22 yaşındaki Şevval Şahin Miss Turkey 2018 birincisi seçildi.





