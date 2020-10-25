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Şevval Şahin 'İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?' sorusuna yanıt veremedi! Şahin stüdyodan çıkmak zorunda kaldı

25.10.2020 08:38 | Son Güncelleme:
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Şevval Şahin 'İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?' sorusuna yanıt veremedi! Şahin stüdyodan çıkmak zorunda kaldı

Pandemi döneminde yaptıkları partilerle eleştirilen odağı olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin Sorgu Sual programına katıldı. Ünlü model programda kendisine yöneltilen “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?” sorularına yanıt veremedi ve gerildi. O anlar sosyal medyayı salladı.

MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin magazin gündeminden düşmüyor. Pandemi döneminde erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral’la yaptığı partiler olay yaratan Şevval Şahin yine gündeme bomba gibi düştü. Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN TÜRK’te dün yayınlanan ‘Sorgu Sual’ programına konuk oldu.

Her platformda “Türk olmakla gurur duyuyorum” diyen Şahin programda kendisine yöneltilen “Türk olmakla ilgili ne biliyorsunuz?” sorusuna “Bir Türk kadını benim için her zaman özgüvenli olmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran ve nereden geldiğini unutmayandır” diyerek yanıtladı.

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'ESKİDEN BİLİYORDUM'

Ünlü model programda kendisine yöneltilen “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı. Şahin "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz" sorusuna "Biliyorum ama şu an aklıma gelmiyor" dedi.

“İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?” sorusuna ise "Eskiden biliyordum birinci sınıfı burada bitirdiğim için" dedi. Şahin'in gerilimi yüzüne de yansıdı. Stüdyodaki gerilimi daha fazla yönetemeyen Şevval Şahin stüdyoyu terk etti.

Ekran Alıntısı

Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen model program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı.

Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde İngilizce, Türkçe karışık konuşmasıyla yarattığı tartışma hakkında “Ben sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum, Miss Turkey’den sonra da bu böyle devam etti, ben neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem” dedi.

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