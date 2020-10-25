Şevval Şahin 'İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?' sorusuna yanıt veremedi! Şahin stüdyodan çıkmak zorunda kaldı

MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin magazin gündeminden düşmüyor. Pandemi döneminde erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral’la yaptığı partiler olay yaratan Şevval Şahin yine gündeme bomba gibi düştü. Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN TÜRK’te dün yayınlanan ‘Sorgu Sual’ programına konuk oldu.

Her platformda “Türk olmakla gurur duyuyorum” diyen Şahin programda kendisine yöneltilen “Türk olmakla ilgili ne biliyorsunuz?” sorusuna “Bir Türk kadını benim için her zaman özgüvenli olmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran ve nereden geldiğini unutmayandır” diyerek yanıtladı.

'ESKİDEN BİLİYORDUM'

Ünlü model programda kendisine yöneltilen “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı. Şahin "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz" sorusuna "Biliyorum ama şu an aklıma gelmiyor" dedi.

“İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?” sorusuna ise "Eskiden biliyordum birinci sınıfı burada bitirdiğim için" dedi. Şahin'in gerilimi yüzüne de yansıdı. Stüdyodaki gerilimi daha fazla yönetemeyen Şevval Şahin stüdyoyu terk etti.