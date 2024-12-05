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Şevval Şahin içine hiçbir şey giymedi! Sunucular ekranda sansürleyip eleştirdi: Sütyen yok altta da...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.12.2024 11:47
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında tamamen şeffaf bir seçim yaptı. Sütyensiz seçimiyle dikkat çeken güzel Aramızda Kalmasın masasında eleştirildi.

Şevval Şahin içine hiçbir şey giymedi! Sunucular ekranda sansürleyip eleştirdi: Sütyen yok altta da...

2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, ne yapsa ne giyse olay oluyor. Aşk hayatıyla da sık sık haberlere konu olan 25 yaşındaki manken ve model Şevval Şahin son olarak Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında boy gösterdi.

Şevval Şahin tamamen şeffaf bir elbise giyip içine de sütyen giymedi. Göğüslerine kapatıcı da kullanmayan güzel model haliyle gündem oldu.

Aramızda Kalmasın sunucuları Şevval Şahin'in kıyafetini yorumlarken sözlerini sakınmadı. Müge Dağıstanlı "Şevval Şahin giyinmeyerek ön planda. Blur olur yerlerde göğsün tüm hatları, alttaki kısımda da iç çamaşırın tüm detayları var ama iç çamaşırı yok gibi zaten bir şey tutturulmuş. Arkasını dönünce yok görüyorsunuz iç çamaşırı" dedi.

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"REZALET DURUYOR"

Dağıstanlı konuşmasının devamında ise "Bu saatte kurallar var RTÜK var biz size blurlu veriyoruz siz tahmin edin. Bu dikkat çekmenin ötesinde de bir şeyin başkaldırısı mı? İşin cılkı çıkmış" ifadelerini kullandı.

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İç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti! Olay pozlar İç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti! Olay pozlar

Müge Dağıstanlı daha sonra kendini tutamayarak "Rezalet duruyor" diyerek güzel modeli sert şekilde eleştirdi. Ünlü sunucu "Şu hele de arkasını dönünce iç çamaşırı yok ya! Özür dileriz, burada sütyen yok altta da var mı yok mu tartışılır bir durum var" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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