Şevval Şahin'in leopar sevgisi

Yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan Şevval Şahin, Miami’de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Sevgilisiyle Amerika'da olan 20 yaşındaki güzel, hayatından kesitleri sık sık paylaşıyor. Şahin bu kez de kucağında bebek bir leopar ile objektif karşısına geçti.

Şevval Şahin

Şahin paylaşımına, “Bebek leopar ile tanışın… birbirimize alışınca kaliteli zaman geçirmeye başladık ve bu de beni daha mutlu etti! O, yanında kendimi çok huzurlu hissettiğim bir karakter” notunu düştü.

ESTETİK YORUMLARINA YANIT VERMİŞTİ Güzellik yarışmasına katılmadan önce burnunu yaptıran Şahin, takipçilerinin 'estetik' yorumlarına cevap vermişti. Bir takipçisinin, "Belini ameliyatla yaptırmış, yüzünde tonla estetik var” mesajını sayfasına taşıyan model, “Boyumu da bu yöntemle uzattım” diyerek göndermede bulundu.

Şahin daha sonra da şu açıklamayı yapmıştı: Birinci seçildiğim için çok mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım... İçimden dereceye girmek geçiyordu ama birinciliği beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Tara ile Roda'nın dereceye girebileceğini biliyordum. İlk 16 yaşında podyuma çıktım. Bir gün yolda yürüyordum. Bir ajans çalışanı beni gördü. Kartını verdi. O gün ajans gittim. Beni kabul etmediler. Başka bir yere yönlendirdiler. O ajans hemen beni kabul etti. Çalışmaya başladım.

Burnum hariç hiçbir yerim estetik değil. 17 yaşındayken yaptırdım. Bunu hiç saklamadım. Bu fotoğraflar 11-12-13 yaşında çekilen fotoğraflar. Okul yılları. Ergenlikten önce çekilen fotoğraflar. O zaman çekim açısı başkaydı, makyaj tekniği başkaydı.

Eleştirilere üzülmedim çünkü sonuç belli. Ben ne yaptırıp, ne yaptırmadığımı iyi biliyorum. Estetik benim için çok normal. Kendinde beğenmediğin bir yerin varsa, bunu yaptırman en doğal hakkın. Yarışmada 'estetik yasak' diye bir kural yok. Ben hiçbir zaman 'burnumu yaptırmadım' demedim. Beni eleştirebilirler. Bu benim tercihim. Bana iyi geldi. Özgüvenim yerine geldi.

Ben sadece yüzümle boyum posumla birinci olmadım. Kamp süresince hep birlikteyiz. Konuşmana, diline, insanlarla diyaloğuna, enerjine, kültürüne bakıyorlar. Ben bunların hepsini iyi bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum.

Estetiksiz halimle birinci olur muydum bilemem ama dereceye girerdim. Çünkü dediğim gibi bir tek burunla bitmiyor.