MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

21.09.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin'in sevgilisi olarak magazin gündeminde adından söz ettiren Yiğit Marcus Aral'ın kim olduğu merak ediliyor. Yiğit Marcus Aral'ın yaşamına dair tüm detaylar haberimizde...

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

Şevval Şahin ile yaşadığı aşkla adını duyuran ve sık sık skandallarla gündeme gelen Yiğit Marcus Aral'ın hayatı araştırılıyor. Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin ile fırtınalı bir birlikteliği bulunan Yiğit Marcus Aral'ın kim olduğuna dair tüm yanıtları, sizler için derledik...

Şevval Şahin 'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Yiğit Marcus Aral, 20 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Nevin Aral, bir vakıfta eğitmenlik yapmaktadır. 2010 yılında ABD'ye taşınan Yiğit Marcus Aral, University of Miami'den mezun oldu. 2018 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yer aldı. Adriana Lima olan arkadaşlığıyla dikkat çeken Yiğit Marcus Aral'ın asıl şöhretle tanışması, Şevval Şahin ile yaşadığı aşk ile oldu.

Şevval Şahin 'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

YİĞİT MARCUS ARAL NE İŞ YAPIYOR?

Yiğit Marcus Aral'ın gerçek mesleği yazılım mühendisliğidir. Ayrıca Yiğit Marcus Aral, 3 sene boyunca bir model ajansında faaliyet gösterdi.

Şevval Şahin 'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

KEREM TANIŞLI'YI DENİZE ATMIŞTI

Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuşlardı ancak çiftin ilişkisi, bir dargın bir barışık şekilde devam etti. Yiğit Marcus Aral'ın, Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Tanışlı ile önce selfie çekip sonra denize attığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olay sonrası, Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral yeniden bir araya gelmişti.

Şevval Şahin 'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

''BAŞKASI OLSA DEPRESYONA GİRERDİ''

Yiğit Marcus Aral, katıldığı bir televizyon programında soruları bilmeyip stüdyoyu terk eden Şevval Şahin hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Şevval, enteresan şekilde bu konuları fazla kafaya takmıyor. Başkası olsa depresyona girerdi.

Şevval Şahin 'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

''NAMUS ÖYLE ÖLÇÜLMÜYOR''

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin’in sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlara ise şu yorumu yaptı: Zaten o fotoğrafları ben çekiyorum. Biz konuya sosyal medyada olumsuz yorum yazanlar gibi bakmıyoruz. Zaten namus da öyle ölçülmüyor. Şevval’in işi mankenlik. O fotoğrafları genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek?

Şevval Şahin 'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. University Of East London'da eğitim gören Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünü okuyor.

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

Şevval Şahin, 2018 yılında Türkiye güzeli seçilmişti. Fakat Şahin'in estetiksiz fotoğraflarının ortaya çıkması, genç mankenin birinciliği konusunda tartışmalara yol açmıştı.

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

Şevval Şahin, bir dönem İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşamıştı. Sonrasında Yiğit Marcus Aral ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şevval Şahin 'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirimGökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirim
PARTNERMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktıMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı
Çağla Şıkel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Çağla Şıkel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor!
Anahtar Kelimeler:
CNN Türk Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk kez paylaşıldı! Harita tamamen değişti

İlk kez paylaşıldı! Harita tamamen değişti

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

'Ölüm üçgeni'ne dikkat! Beyninin içi iltihapla doldu

'Ölüm üçgeni'ne dikkat! Beyninin içi iltihapla doldu

Parkta sabahladılar! Sosyal medya onları konuşuyor

Parkta sabahladılar! Sosyal medya onları konuşuyor

Her bölgeye 12 milletvekili!

Her bölgeye 12 milletvekili!

Eczanelere gelmeye başladı! İşte fiyatı

Eczanelere gelmeye başladı! İşte fiyatı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.