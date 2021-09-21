Şevval Şahin 'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Ne iş yapıyor?

Şevval Şahin ile yaşadığı aşkla adını duyuran ve sık sık skandallarla gündeme gelen Yiğit Marcus Aral'ın hayatı araştırılıyor. Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin ile fırtınalı bir birlikteliği bulunan Yiğit Marcus Aral'ın kim olduğuna dair tüm yanıtları, sizler için derledik...

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Yiğit Marcus Aral, 20 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Nevin Aral, bir vakıfta eğitmenlik yapmaktadır. 2010 yılında ABD'ye taşınan Yiğit Marcus Aral, University of Miami'den mezun oldu. 2018 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yer aldı. Adriana Lima olan arkadaşlığıyla dikkat çeken Yiğit Marcus Aral'ın asıl şöhretle tanışması, Şevval Şahin ile yaşadığı aşk ile oldu.

YİĞİT MARCUS ARAL NE İŞ YAPIYOR?

Yiğit Marcus Aral'ın gerçek mesleği yazılım mühendisliğidir. Ayrıca Yiğit Marcus Aral, 3 sene boyunca bir model ajansında faaliyet gösterdi.

KEREM TANIŞLI'YI DENİZE ATMIŞTI

Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuşlardı ancak çiftin ilişkisi, bir dargın bir barışık şekilde devam etti. Yiğit Marcus Aral'ın, Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Tanışlı ile önce selfie çekip sonra denize attığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olay sonrası, Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral yeniden bir araya gelmişti.

''BAŞKASI OLSA DEPRESYONA GİRERDİ''

Yiğit Marcus Aral, katıldığı bir televizyon programında soruları bilmeyip stüdyoyu terk eden Şevval Şahin hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Şevval, enteresan şekilde bu konuları fazla kafaya takmıyor. Başkası olsa depresyona girerdi.

''NAMUS ÖYLE ÖLÇÜLMÜYOR''

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin’in sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlara ise şu yorumu yaptı: Zaten o fotoğrafları ben çekiyorum. Biz konuya sosyal medyada olumsuz yorum yazanlar gibi bakmıyoruz. Zaten namus da öyle ölçülmüyor. Şevval’in işi mankenlik. O fotoğrafları genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. University Of East London'da eğitim gören Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünü okuyor.

Şevval Şahin, 2018 yılında Türkiye güzeli seçilmişti. Fakat Şahin'in estetiksiz fotoğraflarının ortaya çıkması, genç mankenin birinciliği konusunda tartışmalara yol açmıştı.

Şevval Şahin, bir dönem İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşamıştı. Sonrasında Yiğit Marcus Aral ile yeni bir aşka yelken açmıştı.



