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Kayra Türkoviç kimdir? Şevval Şahin tokat atıp hakaret etti!

27.09.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı fırtınalı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin'in, meslektaşı Kayra Türkoviç'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'la mesajlaştığını duyduğu Kayra Türkoviç'i, kuliste tokatladığı öne sürüldü. Peki Şevval Şahin'in tokat attığı Kayra Türkoviç kimdir? İşte yanıtı...

Kayra Türkoviç kimdir? Şevval Şahin tokat atıp hakaret etti!

Yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus ile bir dargın bir barışık olan Şevval Şahin'in, tıpkı sevgilisi Yiğit Marcus Aral gibi şiddete eğilimi olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Şevval Şahin, Yiğit Marcus ile mesajlaştığını öğrendiği 2021 Miss Turkey finalistlerinden Kayra Türkoviç'e tokat attı. Peki Şevval Şahin'den şiddet gördüğü iddia edilen Kayra Türkoviç kimdir?

Şevval Şahin'in tokat attığı Kayra Türkoviç kimdir? Kayra Türkoviç ne iş yapıyor?

KAYRA TÜRKOVİÇ KİMDİR?

Miss Turkey 2021 finalistlerinden Kayra Türkoviç, henüz 19 yaşında ve Özyeğin Üniversitesi'nde, İç Mimarlık ve Çevre Tasarım okuyor. Kayra Türkoviç'in, Yiğit Marcus Aral ile yazıştığı iddiasıyla küplere binen Şevval Şahin, defilede Kayra Türkoviç ile karşılaşınca çıldırdı. Kayra Türkoviç'in üzerine yürüyerek tokat atan Şahin'in, genç mankene hakaretler savurduğu ileri sürüldü. Şahin, Türkoviç kulisten çıkarıldığında güçlükle sakinleştirildi.

Şevval Şahin'in tokat attığı Kayra Türkoviç kimdir? Kayra Türkoviç ne iş yapıyor?

YİĞİT MARCUS ARAL DA KAVGA ETMİŞTİ

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı ile önce selfie çekip sonra denize atmıştı. Geçtiğimiz günlerde Taksim'de tekme tokat dövülen Yiğit Marcus Aral'ı, daha önce denize attığı iş insanı Kerem Kamışlı'nın dövdürdüğü iddia edilmişti.

Şevval Şahin'in tokat attığı Kayra Türkoviç kimdir? Kayra Türkoviç ne iş yapıyor?

''BİKİNİLİ POZLARINI BEN ÇEKİYORUM''

Magazin gündeminin gözde ismi Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin’in Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozları için şu yorumu yapmıştı: Zaten o fotoğrafları ben çekiyorum. Biz konuya sosyal medyada olumsuz yorum yazanlar gibi bakmıyoruz. Zaten namus da öyle ölçülmüyor. Şevval’in işi mankenlik. O fotoğrafları genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek?

Kayra Türkoviç kimdir? Şevval Şahin tokat atıp hakaret etti!

STÜDYOYU TERK ETMİŞTİ

Şevval Şahin, CNN Türk'te katıldığı bir programda, soruları bilmeyerek stüdyoyu terk etmişti. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral, olaydan sonra yurt dışı tatiline çıkan Şahin için ''Şevval, enteresan şekilde bu konuları fazla kafaya takmıyor. Başkası olsa depresyona girerdi'' yorumunu yapmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Şahin, University Of East London'da Fashion Marketing bölümünü okuyor.

Kayra Türkoviç kimdir? Şevval Şahin tokat atıp hakaret etti!

2018 Miss Turkey güzeli seçilen Şahin'in estetiksiz fotoğrafları, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kayra Türkoviç kimdir? Şevval Şahin tokat atıp hakaret etti!

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'dan önce Pakistanlı iş insanı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşamıştı.

Kayra Türkoviç kimdir? Şevval Şahin tokat atıp hakaret etti!

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Şevval Şahin
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