Şevval Şahin köpek balığı tehlikesi atlattı

Ünlü manken Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti.

Bir süredir sevgilisiyle birlikte Miami'de tatil yapan Şahin, geçtiğimiz gün büyük bir tehlike atlattı. Denizde elektrikli sörf yapan Şevval Şahin, köpek balıklarıyla burun buruna geldi.

Büyük bir panik yaşayan ünlü model, hemen kıyıya döndü. Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından "Tam önüme köpek balığı geldi" sözleriyle anlattı.



