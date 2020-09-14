MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Koronavirüs testi pozitif...

Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Koronavirüs testi pozitif...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral, 30 Ağustos'taki doğum gününde Boğaz'daki evinde parti vermişti. Parti sonrası Aral'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Akıllanmayan ikili bu kez de Şevval Şahin'in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, pandemi sürecinin büyük kısmını Miami’de geçirdi. İkili, Türkiye’ye döner dönmez de partiden partiye koştu.

PARTİLEMEYE DEVAM!

Marcus Aral, 30 Ağustos’ta da Boğaz’daki evinde kalabalık bir yaş günü partisi organize etmişti. Bu eğlenceden kısa süre sonra Yiğit Marcus Aral’ın yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlü isimler paniğe kapılmıştı.

sevval2-616x660

Akıllanmayan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, bu kez de Şahin’in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu.

sevval1-481x660

Sevgililer yine kalabalık arkadaş grubu ile eğlendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Ünlü futbolcuyla adı anılıyordu! 'Ben de aşkı çok seviyorum'Ünlü futbolcuyla adı anılıyordu! 'Ben de aşkı çok seviyorum'
Hekimoğlu dizisinde Selin Kurt karakterine hayat veren Belçim Bilgin kimdir? Belçim Bilgin kaç yaşında, nereli?Hekimoğlu dizisinde Selin Kurt karakterine hayat veren Belçim Bilgin kimdir? Belçim Bilgin kaç yaşında, nereli?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Görüntüler olay olmuştu! Polise küfür iddiasında yeni gelişme
Görüntüler olay olmuştu! Polise küfür iddiasında yeni gelişme
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Ataizi'den yaş yanıtı! 'Terbiyesiz terbiyesiz konuşma'
Yaş yanıtı! 'Terbiyesiz terbiyesiz konuşma'
Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu kimdir? Seren Fosforoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Seren Fosforoğlu’nun biyografisi!
Evlenince merak konusu oldu
Tuba Büyüküstün'den eski futbolcu Ali Güneş'le çıkan aşk iddialarına yanıt! 'Ben de aşkı çok seviyorum'
Ünlü futbolcuyla adı anılıyordu! 'Ben de aşkı çok seviyorum'
'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci son haliyle dikkat çekti
Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü! Herkes Mine Tugay'a benzetiyor
Hadise gözyaşlarına boğdu! Hadise’den yeni şarkısı için duygusal mesaj!
Ağladığı anları paylaştı olay oldu
AnnaLynne McCord Prison Break yıldızı Dominic Purcell'e plajda aşka geldi
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.