Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Koronavirüs testi pozitif...

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, pandemi sürecinin büyük kısmını Miami’de geçirdi. İkili, Türkiye’ye döner dönmez de partiden partiye koştu.

PARTİLEMEYE DEVAM!

Marcus Aral, 30 Ağustos’ta da Boğaz’daki evinde kalabalık bir yaş günü partisi organize etmişti. Bu eğlenceden kısa süre sonra Yiğit Marcus Aral’ın yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlü isimler paniğe kapılmıştı.

Akıllanmayan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, bu kez de Şahin’in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu.

Sevgililer yine kalabalık arkadaş grubu ile eğlendi.



