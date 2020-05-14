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Şevval Şahin verdiği pozlarla 'Yeni Şeyma' olma yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 13:49 | Son Güncelleme

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin (21), son aylarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Şahin'in paylaşımları Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı’ya benzetildi.

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Miami'de tatil yapan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şevval Şahin'i Instagram'da 126 bin kişi takip ediyor.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktıMiss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey’de yarışan Şevval Şahin, 2018 sezonunun birincisi oldu.

Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, takipçiler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi.

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