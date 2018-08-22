Şevval Sam, Bodrum'da Müzeyyen Senar şarkıları söyledi

Bodrum'da özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında Şevval Sam, "100 yaşın kutlu olsun Müzeyyen" isimli müzikal projesi ile sahne aldı. Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen Figen Şakacı'nın yazdığı müzikali, Engin Alkan yönetti. Konseri aralarında ünlü oyuncu Ruhsar Öcal, Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye ve Gazeteci Güneri Civaoğlu'nun aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi. 84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran sanatçının hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı gösteri izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Müzeyyen Senar ile birlikte çalışan usta müzisyenler, Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar da Sam'a eşlik etti.

Müzikli gösteride Müzeyyen Senar'ın Bursa'dan İstanbul'a gelişi, Atatürk'ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitlerde seyirciyle paylaşıldı. Konserin sonlarına doğru Senar'ın 100'üncü yaşını kutlayan Şevval Sam, "Onun adı Müzeyyen, o ölecek değil ya biz ağladığımızda, her aşık olduğumuzda bir daha doğacak" dedi. Gösterinin sonunda seyirciler için çok özel bir sürpriz hazırlayan, 'Müzeyyen' ekibi, duayen sanatçının kızı Feraye Işıl'ı sahneye davet etti. Sahnede Müzeyyen Senar'ın 'Feraye' şarkısını seslendiren kızı Işıl, seyirciden büyük alkış aldı.

