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Şevval Sam'dan Ozan Güven açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sam, Ozan Güven'in bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Benim durduğum yer belli. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ve karşısındayım. Bu dünyanın her yerinde var; konuşamayan, cümle kuramayan, iletişim kurmakta zorlanan insanlar, şiddete başvururlar" ifadelerini kullandı.

Şevval Sam'dan Ozan Güven açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Sam, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Basın mensupları ile sohbet eden Sam, karantina sürecinden bahsederek, "Kolay bir dönem olmadı. Hepimiz için bir sınav süreci gibiydi aslında. Tehlike hala geçmiş değil. Şu an sizin için çıkardım maskemi. Maske çok önemli lütfen takmaya devam edelim" dedi.

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Ünlü oyuncu, Ozan Güven hakkındaki şiddet iddialarıyla ilgili, "Şiddete tepki göstermemek söz konusu olamaz. Bunu kim savunabilir ki... Görünür olduğu için bununla ilgili daha az cümle kurmuş olabilirim ama görünmeyenleri göstermek için çok çaba gösterdiğim kesin" dedi.

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"BENİM DURDUĞUM YER BELLİ"

Sam sözlerini şöyle sürdürdü:

'İmdat!' diyen, yardım isteyen o kadar çok kadın var ki... Benim durduğum yer belli. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ve karşısındayım. Bu dünyanın her yerinde var; konuşamayan, cümle kuramayan, iletişim kurmakta zorlanan, kendini ifade edemeyen insanlar şiddete başvururlar.

Kendini ifade edemeyen toplumlarda şiddet daha yaygındır. Şiddete uğramayan kadın çocuk yok. Tacize uğramayan kadın çocuk kalmadı. Bu topraklarda hala işlenmeye devam ediyor.

Şevval Sam daha sonra oturmuş olduğu mekanın önünde, havadan martı düşünce neye uğradığını şaşırdı. Hemen yerinden koşan Sam, yerde yaralı yatan martıyı almak istedi ancak martı elini ısırınca yardımına otopark görevlisi koştu.


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