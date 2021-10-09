Şevval Sam'ı yağmur bile durduramadı!

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şevval Sam, “Sahnede olmak bizim için bir beslenme kaynağı olabilir. O yaratıcı enerjiyle, o duyguyla, o aşkla temas etmek, bizi iyileştiren bir şey aslında” diyerek sahneye çıktı.

'Uy Aha Koçari' şarkısıyla konsere hızlı bir giriş yapan sanatçı, gece boyunca 'Gülüm Benim', 'Şimdi Uzaklardasın', 'Ellerimde Çiçekler' gibi parçaları seyirciyle birlikte söylerken; muhteşem dans performansıyla da hem göze hem kulağa hitap etti.



