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Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:46 | Son Güncelleme

Mobilya markası Bellona'nın reklam yüzü olan Şevval Sam ile yeni bir anlaşma imzalanmadı. Sam'ın yerine yeni reklam yüzü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem’in eşi Nur Viral oldu. İstikbal, Bellona ve Mondi gibi dev markaları bünyesinde barındıran Boydak Holding’e FETÖ’ soruşturması kapsamında, kayyum atanmıştı.

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Kayseri'de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi dev markaları bünyesinde barındıran Boydak Holding’e, Ağustos 2016’da beş kişilik kayyum heyeti atandı.

Daha sonra ise Boydak Holding, soruşturma çerçevesinde, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

TWITTER'DAN DUYURDU

Odatv'de yer alan habere göre Boydak Holding’e ait Bellona’ya ise yeni bir reklam yüzü geldi. Ünlü sanatçı Şevval Sam’ın yerine Bellona’nın yeni reklam yüzü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem’in eşi oldu.

Ertem'in eşi Nur Viral, Gökçeklere ait Beyaz TV’de program yapıyor. Viral, 2016 yılının Kasım ayında Cemil Ertem’le evlenmişti.

Nur Viral sosyal medya hesabından da, “Bellona nın modern tasarımıyla Selegno kolleksiyonuna göz attınız mı? Konfor, şıklık ve rahatlık hepsi onda” mesajıyla fotoğraf da paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem ile Nur Viral 2016'da evlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam Nur Viral bellona mondi Boydak Holding Cemil Ertem

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eee şevval hanım çok iyi bi halt mı yani ne olmuş reklam yüzü değişmişse
kayyum atanmış
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