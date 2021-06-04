Şevval Sam kimdir? Şevval Sam kaç yaşında? Şevval Sam nereli? İşte hayat hikayesi…

Şevval Sam, Yasak Elma dizisi ile son dönemlerde oldukça popüler olsa da, daha önce birçok projede de yer almış bir isimdir. Sanatçı Leman Sam’ın kızı olan Şevval Sam, şarkıcı ve besteci anne – babanın iki çocuğundan biridir. Bir ablası bulunan Şevval Sam, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.