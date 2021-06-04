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Şevval Sam kimdir? Şevval Sam kaç yaşında? Şevval Sam nereli? İşte hayat hikayesi…

04.06.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisi ile oldukça popüler bir hale gelen Şevval Sam, uzun bir dönem reyting rekorları kıran dizide başrol oynadı. Hem oyuncu hem de müzisyen olan 47 yaşındaki başarılı sanatçının hayatı ise son zamanlarda merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Şevval Sam kimdir?

Şevval Sam, Yasak Elma dizisi ile son dönemlerde oldukça popüler olsa da, daha önce birçok projede de yer almış bir isimdir. Sanatçı Leman Sam’ın kızı olan Şevval Sam, şarkıcı ve besteci anne – babanın iki çocuğundan biridir. Bir ablası bulunan Şevval Sam, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Şevval Sam kimdir?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Rumeli kökenli Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır.
İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.
Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu.
Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

ŞEVVAL SAM ŞARKILARI

ŞEVVAL SAM ŞARKILARI
Sek (2006 - Istanbul's Secrets (2007) - Karadeniz (2008 - Has Arabesk (2010)
II Tek (2012) - Tango (2012) - Toprak Kokusu (2015) - Nanninom (2016)
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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Şevval Sam
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