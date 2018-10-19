Sanatçı Şevval Sam, Türk müziğinin önemli seslerinden Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanladığı "Müzeyyen Müzikali", Bursalı sanatseverlerle bir araya geldi.

Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen müzikalin yönetmenliğini Engin Alkan üstlenirken, sahne dekor tasarımını Cem Yılmazer tasarladı.

Figen Şakacı'nın kaleme aldığı müzikalde, Müzeyyen Senar'ın 84 yıllık sanat hayatındaki unutulmaz bir çok eserlere yer verildi.

Şevval Sam'a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış müzisyenler de zaman zaman eşlik etti.

Gösterinin sonunda sanatseverleri selamlayan Sam, sahnedeki performansıyla uzun süre alkışlandı.

