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Şevval Sam ve Cem Davran eski günleri yad etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Şevval Sam, eski dizi 'Çocuğun Var Derdin Var'dan nostaljik bir paylaşım yapan ve kendisine "Şevval Sam süper partnerdir, huzur verir insana" diyen Cem Davran'a, "Canım Cem. Senden ne kadar çok şey öğrendim. Her şey için çok teşekkür ederim" diye seslendi.

Şevval Sam ve Cem Davran eski günleri yad etti

Cem Davran, Twitter hesabından bundan 16 yıl önce ekranlarda olan Çocuğun Var Derdin Var ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Şevval Sam’a da seslenen Davran, “66 Bölüm kıymetli bir işti. Aile, komşuluk, birlikte mutlu/hüzünlü günler. Canım Şevval Sam süper partnerdir, huzur verir insana. Güzel, sağlıklı günler efendim” dedi.

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Davran’ın bu paylaşımın Şevval Sam’dan cevap gecikmedi. O günleri mutlulukla anan Sam, şöyle dedi:

“Ayy ne güzel günlermiş. Canım Cem. Senden ne kadar çok şey öğrendim. Her şey için çok teşekkür ederim. Hayatımdaki köşe taşlarından birisindir. Kıymetli dost! Ah! Yine olsa yine yapsak böyle eğlenceli bi proje.”

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Anahtar Kelimeler:
şevval sam, Cem Davran,

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