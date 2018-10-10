Şevval Sam ve Eda Ece'ye yasak geldi! Artık Talat Bulut hakkında yorum yapamayacaklar

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin olduğu dizi krize girdi, işler iyice karıştı.

Talat Bulut, hakkında söylenen iddiaların asılsız, yalan ve iftira olduğunu yargı önünde ispat etti ve taciz iddiası ile ilgili mahkeme takipsizlik kararı verdi.

Talat Bulut hakkındaki taciz iddiasından aklansa da oyuncu arkadaşları dizi setinde ona karşı tavır almaya devam etti ve aralarındaki huzursuzluk dizi setine kadar taşındı.

'MAALESEF O KİŞİ İLE AYNI SETTE OLMAK ZORUNDAYIZ'

Rol gereği Talat Bulut'a yakın olması gereken Şevvam Sam ve Eda Ece bu durumun sorulması üzerine 'maalesef o kişi ile aynı sette olmak zorundayız' diyerek dikkatleri üzerine çekmiş ve Talat Bulut'u da adeta çıldırtmıştı.

KARAVANI AYRILDI

Talat Bulut hakkında konuşulanlar her geçen gün arttı ve dizi setinden diğer arkadaşları da Talat Bulut'a tavır almaya başladı. Dizi setinde işler içinden çıkılmaz hal alınca da Talat Bulut'un karavanı ayrıldı.

teve2'deki '2. Sayfa'nın haberine göre, hakkında yapılan kötü yorumlara duyarsız kalamayan Talat Bulut; Şevval Sam ve Eda Ece'ye hakkında konuşmama yasağı çıkarttı. Artık dizinin başrol oyuncularının Talat Bulut hakkında yorum yapamayacağı söylendi.

