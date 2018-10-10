MAGAZİN

Şevval Sam ve Eda Ece'ye yasak geldi! Artık Talat Bulut hakkında yorum yapamayacaklar

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2018 21:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Talat Bulut, kostüm asistanını taciz ettiği suçlamasıyla ilgili takipsizlik kararı çıkmasının ardından diziye dönmüştü. Şevval Sam ve Eda Ece'ye rol arkadaşları Talat Bulut hakkında konuşma yasağı geldi.

Şevval Sam ve Eda Ece'ye yasak geldi! Artık Talat Bulut hakkında yorum yapamayacaklar

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin olduğu dizi krize girdi, işler iyice karıştı.

Talat Bulut, hakkında söylenen iddiaların asılsız, yalan ve iftira olduğunu yargı önünde ispat etti ve taciz iddiası ile ilgili mahkeme takipsizlik kararı verdi.

Talat Bulut hakkındaki taciz iddiasından aklansa da oyuncu arkadaşları dizi setinde ona karşı tavır almaya devam etti ve aralarındaki huzursuzluk dizi setine kadar taşındı.

'MAALESEF O KİŞİ İLE AYNI SETTE OLMAK ZORUNDAYIZ'

Rol gereği Talat Bulut'a yakın olması gereken Şevvam Sam ve Eda Ece bu durumun sorulması üzerine 'maalesef o kişi ile aynı sette olmak zorundayız' diyerek dikkatleri üzerine çekmiş ve Talat Bulut'u da adeta çıldırtmıştı.

KARAVANI AYRILDI

Talat Bulut hakkında konuşulanlar her geçen gün arttı ve dizi setinden diğer arkadaşları da Talat Bulut'a tavır almaya başladı. Dizi setinde işler içinden çıkılmaz hal alınca da Talat Bulut'un karavanı ayrıldı.

teve2'deki '2. Sayfa'nın haberine göre, hakkında yapılan kötü yorumlara duyarsız kalamayan Talat Bulut; Şevval Sam ve Eda Ece'ye hakkında konuşmama yasağı çıkarttı. Artık dizinin başrol oyuncularının Talat Bulut hakkında yorum yapamayacağı söylendi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandallarıŞarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları
Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı! Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut şevval sam Eda Ece

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı!

Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı!

Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı!

Beren Saat'in terliklerindeki kanguru tüyleri hayvanseverleri kızdırdı

Beren Saat'in terliklerindeki kanguru tüyleri hayvanseverleri kızdırdı

Çağla Şıkel affetmedi! Mahkemeye veriyor

Çağla Şıkel affetmedi! Mahkemeye veriyor

Mustafa Sandal'dan Berkay ve Arda Turan açıklaması

Mustafa Sandal'dan Berkay ve Arda Turan açıklaması

Hazal Kaya çok seksi

Hazal Kaya çok seksi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.