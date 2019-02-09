Şevval’i enkaz altında arkadaşları aradı

Bu yıl hemşire olarak mezun olmayı planlayan Şevval henüz 23 yaşındayken Kartal’da çöken binada hayatını kaybetti. Binanın çökme anında annesi Güler Yılmaz ile evde olan Şevval’i enkaz altından çıkarmaya çalışanlar arasında öğrenim gördüğü üniversitenin öğrencilerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü’nden okul arkadaşları vardı.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Şevval Yılmaz, Kartal’da çöken binanın altında kalarak hayatını kaybetti. Arkadaşları onun için aramalara katıldı ama maalesef bir sonuç alınamadı. Arama Kurtarma Kulübü ekip üyeleri Cuma günü olay yerine gitti. Kurtarma ekibinde üniversite öğrencileri Doğukan Şimşek, Fatih Güler, Mehmet Çağlak, Kerem Çep ve Nurhan Dönertaş ile birlikte Şevval’in Hemşirelik Yüksekokulu’nda ders aldığı hocaları olan akademisyenler de görev aldı.

“Arkadaşımızın cansız bedenine ulaşanların yüz ifadelerini gördük, ne olduğunu anladık”

İtfaiye, AFAD, Jandarma ve Sivil Savunma ekiplerinin görev yaptığı olay yerinde çalışan Arama Kurtarma Kulübü’nün Başkanı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Kerem Çep, bugüne kadar tatbikat ve eğitim aldıklarını ancak ilk kez arkadaşlarını bulma umuduyla gerçek bir enkaz kurtarma çalışmasına katıldıklarını söyledi. Çep, olay yerinde Şevval’i nasıl aradıklarını ve enkaz bölgesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: