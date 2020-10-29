Şevval Sam’dan anlamlı Cumhuriyet mesajı! ‘Bir kadın olarak...’

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam’ın paylaştığı Yasak Elma dizisi Pazartesi gecelerine damga vurmaya devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Şevval Sam’ın sosyal medya paylaşımları ise gündemi belirliyor. Twitter ve Instagram hesaplarını etkin bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, toplumsal konulara duyarlılığıyla tanınıyor. Kadın ve hayvan hakları konularında sık sık paylaşım yapmayı tercih eden güzel oyuncunun 29 Ekim kutlamasındaki mesajı takipçilerinden tam not aldı.

‘TEK BAŞIMA DİMDİK AYAKTA DURABİLİYORSAM...’

Cumhuriyet’in 97. yıl dönümünde Ulu Önder Atatürk’e bir kadın olarak teşekkür eden Sam’ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tek başına, ayakta dimdik durmasını Cumhuriyet’e ve Atatürk’e borçlu olduğunu belirten Sam gönderisinde, “Bir kadın olarak kendimi özgürce ifade edebiliyorsam,sevdiğim işi yapıp, tek başıma,dimdik ayakta durabiliyorsam,hiç kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatta “bireyselliğimle” var olabiliyorsam;bunu yalnız ve ancak Atatürk’e borçluyum. Yaşasın Cumhuriyet!” ifadelerini kullandı. Usta oyuncunun paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

