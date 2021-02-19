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‘Sex and the City’ dizisinde büyük hayal kırıklığı! Chris Noth yeni başlayan projede yer almayacak

19.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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‘Sex and the City’ dizisinde büyük hayal kırıklığı! Chris Noth yeni başlayan projede yer almayacak

Televizyon dünyasının en ikonik dizilerinden biri olarak kabul edilen Sex and the City yıllar sonra geri döneceğini açıklandı. Dizinin başrol oyuncularından Mr. Big karakterine hayat veren Chris Noth yeni kadroda bulunmayacak. Aynı zamanda dizinin isminin değiştirileceği de iddia ediliyor.

Koronavirus salgını dolayısıyla ekranların karşısında daha çok zaman geçirilen şu günlerde ABD merkezli dijital platform HBO Max eğlence dünyasını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. HBO Max, 1990’lı ve 2000’li yıllara damga vuran Sex and the City isimli dizinin geri geleceğini açıkladı. Dizinin başrol oyuncuları Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis’in başrolünü üstleneceği dizide Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth’un yer almayacağı belirtildi.

seks and tehe city

Oyuncu kadrosunda yapılan değişikliklerin yanından yayıncı kuruluş dizinin isminin “And Just Like That…” (İşte böyle…) olacağını duyurdu. Dizinin yapımcılarının Parker, Davis, Nixon ve Michael Patrick King olacağı belirtilirken bu dizinin yıl içerisinde gösterime gireceği de belirtildi.

sex and teh city

İlk olarak 1998’de yayınlanan Sex and the City, modaya kafayı takmış Carrie Bradshaw isimli karakterin cinsellik ve ilişkiler üzerine arkadaşları Miranda, Charlotte ve Samantha’yla yaşadıklarını anlatıyordu.

sex and

6 sezon yayınlanan dizi 7 Emmy ve 8 Altın Küre kazanmıştı. Dizinin bitmesinden sonra iki devam filmi çekilmişti.

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