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  4. Sex Education’ın 2. sezonundan yeni fragman

Sex Education’ın 2. sezonundan yeni fragman

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Netflix'in sevilen dizilerinden Sex Education'ın ikinci sezon tanıtımı yayınlandı. Dizinin ikinci sezonu 17 Ocak'ta başlayak. Yeni sezon ilki gibi sekiz bölüm sürecek.

Gillian Anderson ve Asa Butterfield’ın başrollerini paylaştığı Netflix dizisi Sex Education’ın 2. sezonundan fragman yayınlandı. Komedi-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Alistair Petrie, Connor Swindells ve Aimee Lou Wood gibi isimler yer alıyor.

Komedi-drama türündeki dizinin ikinci sezonunda da Otis’le Maeve’in iş birliği devam ederken Otis'in aşk ve okul hayatı daha da karışıyor. Geçtiğimiz yılın en beğenilen dizilerinden biri olan Sex Education, izleyiciler ve eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla adından söz ettirdi ve yayınlandıktan kısa bir süre sonra 2. sezon onayını aldı.

Sex Education 2. sezon, 17 Ocak’ta izleyici ile buluşacak.

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