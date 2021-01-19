Sex Education yıldızından bomba açıklamalar: 'Daha şımarık ve...'

Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen Sex Education dizisinin yeni sezon çekimleri son sürat devam ediyor. Sex Education 3. sezondan ilk bilgileri ise dizinin başrol oyuncularından Otis karakterini canlandıran Asa Butterfield verdi.

'TRAJİK ŞEKİLDE GARİP'

Sex Education'ın 3. sezonunun zaman atlaması ile başlayacağını söyleyen oyuncu, Otis'in yeni sezonda 'daha şımarık' ama yine de 'trajik şekilde garip' olduğunu söyledi. Oyuncu, The Guardian ile yaptığı röportajda, Otis’in karizmasını keşfedeceğini ve bunun çok eğlenceli olduğunu dile getirdi. Koronavirüs tedbirleri altında çekimleri gerçekleşen Sex Education 3. sezonla ilgili konuşan genç oyuncu şunları söyledi:

"Sete dönmek bir mucize gibi. Başladığımızda biraz hapisten çıkmaya benziyordu. Aylardır ilk kez büyük bir grup insan içinde bulunuyorduk ve hepimiz aşırı heyecanlandık. Artık yeni normalin ritmine girdik. Çalışmak bir nimettir."

Çekimleri devam eden Sex Education 3. sezon yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



