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Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:53 | Son Güncelleme

Yönetmelik, sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda yeniden düzenlendi

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği, büyüyen sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması için yeniden düzenlendi.

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği iş birliğinde hazırlanan yeni yönetmelikte, organizasyon yapısı yeniden düzenlendi.

Buna göre, birliğin ve organlarının görev tanımları ile yetkilerinin belirlendiği yönetmeliğe disiplin cezaları ile iştiraklere ilişkin hükümler eklendi. Yeni düzenlemeye göre, seyahat acentası adına işlem yapan veya görev alan kişilerin eylemleri sonucunda disiplin soruşturması açılması durumunda, bu kişilerin meslek ilkelerine aykırı davrandıklarının tespiti halinde verilecek disiplin cezası, seyahat acentası hakkında uygulanacak.

Seyahat acentasını temsil ve ilzama yetkili kişilerin disiplin cezası gerektiren eyleme dahil olmadıklarının ortaya çıkması ve disiplin soruşturmasına konu eylemin failinin görevden uzaklaştırılması durumunda ise verilecek cezalar bir alt kademeye indirilecek.

Bölgelerarası İşbirliği Kurulu toplantıları, en fazla seyahat acentası merkez ve şubesi bulunan Bölge Temsil Kurulunun bulunduğu yerde gerçekleştirilecek. Hazırunda bulunan en yaşlı Bölge Temsil Kurulu Başkanı, toplantının da başkanlığını yapacak.

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Resmi Gazete Seyahat Acentaları Birliği Yönetmelik

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