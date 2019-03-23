Seyahat acentesi yetkilileri Kastamonu'yu gezdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) turizm acentaları için Kastamonu gezisi düzenlendi.

TÜRSAB'ın iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı keşif gezileri kapsamında kente gelen 165 turizm acentesi yetkilisi, Cumhuriyet Meydanı'nı gezdi, ardından Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Kastamonu ile ilgili tanıtım sunumunu izledi.

TÜRSAB Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli hedeflerinin iç turizmi canlandırmak olduğunu söyledi.

Acentelerin hedef ve vizyonlarını da genişletmek istediklerini ifade eden Şirin, "Tüm Türkiye'deki destinasyon yaratmış bölgelerimizde çapraz turlarla birbirimize gidip gelme, acentelerimizle kaynaşma, destinasyonlar hakkında bilgi alma, yeni programlar yapma amacıyla düzenlenmiş bir gezi programı. Turlarımız devam edecek." dedi.

Kastamonu Turizm Eğitim ve Kültürünü Geliştirme Derneği Başkanı Zühtü Aslan da kente gelenlere gönüllü olarak hizmet verdiklerini belirtti.