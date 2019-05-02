Seyahat acentesinden kanser hastalarına destek

"My Esme" turizm seyahat acentesinin gerek kanser hastalarına gerekse yakınlarına her zaman destek olduğunu aktaran Akar, "Bugün daha güzel bir öneriyle beraberiz. Bundan sonra her geziye katılanın hizmet ücreti bedelinden bir miktarını KANSERDER'e bağışlama kararı aldıklarını bizlere ilettiler. Ayrıca, yine derneğe kayıtlı olup maddi durumu biraz daha sıkıntılı hastalarımızla günübirlik gezilerde misafir kontenjanlarından süreklilik arz edecek şekilde bizimle iş birliği yapmak istediklerini belirttiler. Sosyal etkinlikler, konser, gezi, kanserde farkındalık alanındaki çalışmalarda da bizlerin gönülden sponsoru olarak birlikte yol almayı önemle belirttik." diye konuştu.

Sakarya'da faaliyet gösteren bir seyahat acentesi ile Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) arasında imzalanan protokolle kanser hastaları, günübirlik veya konaklamalı gezilere ücretsiz götürülecek.

Akar, gönüllülük esasına dayalı bu desteğin tüm firmalara güzel örnek teşkil edeceğine inandığını belirterek, firma ortakları Esma Taşçı ve Levent Soner'e teşekkür etti.

- "İnşallah diğer firmalara da örnek teşkil eder"

Turizm seyahat acentesi sahibi Esma Taşçı da geziye katılan insanlardan belirledikleri miktarları KANSERDER'e bağışlayacaklarını dile getirerek, kendilerinin aracı, geziye katılanların da buna vesile olacağını söyledi.

Derneğin belirlemiş olduğu, doktorların müsaade ettiği hastaları da günübirlik ya da konaklamalı gezilere götüreceklerini dile getiren Taşçı, "Hastalarımıza moral desteği vermek istiyoruz. İnşallah bu protokol, diğer firmalara da örnek teşkil eder. İnşallah onlar da bu sosyal sorumluluklarının farkına varır. Böyle bir projede yer almaktan gurur duyuyorum. İnşallah KANSERDER'le daha güzel başarılara imza atarız." ifadelerini kullandı.

Akar ve Taşçı, protokolü imzaladıktan sonra dernek üyeleriyle pasta kesti.

