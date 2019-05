Seyahat acentesinden kanser hastalarına destek

Sakarya'da faaliyet gösteren bir seyahat acentesi ile Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) arasında imzalanan protokolle kanser hastaları, günübirlik veya konaklamalı gezilere ücretsiz götürülecek.

Tur şirketinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar, gönüllülük esasına dayalı bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"My Esme" turizm seyahat acentesinin gerek kanser hastalarına gerekse yakınlarına her zaman destek olduğunu aktaran Akar, "Bugün daha güzel bir öneriyle beraberiz. Bundan sonra her geziye katılanın hizmet ücreti bedelinden bir miktarını KANSERDER'e bağışlama kararı aldıklarını bizlere ilettiler. Ayrıca, yine derneğe kayıtlı olup maddi durumu biraz daha sıkıntılı hastalarımızla günübirlik gezilerde misafir kontenjanlarından süreklilik arz edecek şekilde bizimle iş birliği yapmak istediklerini belirttiler. Sosyal etkinlikler, konser, gezi, kanserde farkındalık alanındaki çalışmalarda da bizlerin gönülden sponsoru olarak birlikte yol almayı önemle belirttik." diye konuştu.