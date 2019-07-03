Seyahat eden hayvanlar için dinlenme tesisleri geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan refahına yönelik Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hayvanların nakil sırasındaki refahı için uzun yolculuklarda dinlenmeleri maksadıyla istasyonlar kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca veteriner mevzuatının AB müktesebatına uyumu çerçevesinde yürütülen çalışmalardan birisini de hayvan refahı konusu oluşturuyor. Çiftlik hayvanlarının refahı, nakil ve kesim sırasındaki refah olmak üzere üç başlık altında yürütülen çalışmalardan hayvanların nakli sırasındaki refah şartlarına uygun olarak taşınması ve korunmasını belirleyen yönetmelikler zaman içinde yayınlanmıştı. Yönetmelikler ile nakil sırasında araçların taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartlar, refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerinin sahip olması gereken yeterlilik belgeleri gibi işlemler ile denetim ve yaptırımları düzenleyen kurallar belirlendi.

Kontrol ve dinlenme istasyonları kurulacak

Ayrıca nakilde hayvan refahı için uzun yolculuklar sırasında hayvanların dinlendirilmesi, beslenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla dinlendirme istasyonları kurulması planlandı. Bu çerçevede Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Kayseri, Sivas ve Edirne’de toplam 7 kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulması çalışmalar devam ediyor. Ortalama 300 büyükbaş ile bin küçükbaş hayvan kapasiteli bu istasyonlardan Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri ve Sivas illerinde yapılacaklar için projeler hazırlandı ve ihalesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bildirildi. Edirne’de yapılacak istasyon için arazi tahsis ve teslim işlemleri ise tamamlandı ve proje çalışmaları devam ediyor.