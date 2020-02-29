Seyahat Ederken Corona Virüsüne Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Corona virüsü salgını hava ulaşımını sekteye uğratırken deniz ulaşımı ve seyahat gemilerinin güvenliğini de sorguya açtı. Yolcular Uzakdoğu ülkelerine yaptıkları seyahat planlarını iptal ederken kimileri, COVID-19 olarak adlandırılan virüsün yaygın olmadığı ülkelerde Çin yemeği tüketmekten kaçınmaya kadar ileri giden önlemlere başvuruyor. Peki seyahat ederken en çok dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri neler?

Doktorlar, herhangi bir yerdeki bulaşıcı bir hastalığın her yerde potansiyel hastalık olabileceği uyarısını uzun zamandır yapıyor. Bunun bir örneği HIV virüsü ve yol açtığı AIDS hastalığının küresel çapta yayılması.

Bir başka örnekse Şiddetli Akut Solunum Sendromu olarak bilinen SARS. 2003 yılı Şubat ayında Çin'de ortaya çıkan SARS, şu anki corona virüsü salgınında olduğu gibi Çin hükümetinin özel hastaneler inşa etmesine yol açmıştı.

SARS altı ay içinde etkisini kaybetmeden önce çoğunlukla hava ulaşımı yoluyla 25'ten fazla ülkeye yayılmıştı.

Toronto, 400'den fazla SARS vakası ve 44 ölümle en çok etkilenen kentlerden biri olmuştu.