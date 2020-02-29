Seyahat Ederken Corona Virüsüne Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Corona virüsü salgını hava ulaşımını sekteye uğratırken deniz ulaşımı ve seyahat gemilerinin güvenliğini de sorguya açtı. Yolcular Uzakdoğu ülkelerine yaptıkları seyahat planlarını iptal ederken kimileri, COVID-19 olarak adlandırılan virüsün yaygın olmadığı ülkelerde Çin yemeği tüketmekten kaçınmaya kadar ileri giden önlemlere başvuruyor. Peki seyahat ederken en çok dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri neler?
Doktorlar, herhangi bir yerdeki bulaşıcı bir hastalığın her yerde potansiyel hastalık olabileceği uyarısını uzun zamandır yapıyor. Bunun bir örneği HIV virüsü ve yol açtığı AIDS hastalığının küresel çapta yayılması.
Bir başka örnekse Şiddetli Akut Solunum Sendromu olarak bilinen SARS. 2003 yılı Şubat ayında Çin'de ortaya çıkan SARS, şu anki corona virüsü salgınında olduğu gibi Çin hükümetinin özel hastaneler inşa etmesine yol açmıştı.
SARS altı ay içinde etkisini kaybetmeden önce çoğunlukla hava ulaşımı yoluyla 25'ten fazla ülkeye yayılmıştı.
Toronto, 400'den fazla SARS vakası ve 44 ölümle en çok etkilenen kentlerden biri olmuştu.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Christos Nicolaides, ”Hava ulaşım ağı, hastalıkların küresel çapta yayılmasının ana yoludur,” diyor.
Havaalanlarında ve uçakların içinde onbinlerce yolcu birçok yüzeyle temas içinde oluyor.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma, havaalanlarında çok az kişinin ellerinin temiz olduğunu, salgınların yayılma hızını düşürmek için sık sık el yıkamak gerektiğini ortaya koyuyor.
Nicolaides, ”Öncelikle dünyadaki el yıkama alışkanlığı oranını hesaplamaya çalıştık,” şeklinde konuşuyor.
Daha önceki çalışmalar, kşilerin yüzde 70'inin tuvaleti kullandıktan sonra el yıkadığını gösteriyordu. Ancak bu kişilerin sadece yüzde 6 ya da 7'si ellerini doğru şekilde yıkıyor.
Uzman, ”Doğru el yıkama yöntemi dediğimizde elleri su ve sabunla en az 15 saniye yıkamayı kastediyoruz. Yaptığımız kaba hesap sonucu dünyanın neresinde olursa olsun bir havaalanına gittiğinizde her beş kişiden sadece birinin ellerinin temiz olduğunu ortaya çıkardık,” diyor.
Nicolaides, daha sonra en çok hastalık yayılan havaalanlarına bakmış: ”Hastalıkların en çok yayıldığı havaalanlarının iki özelliği var. İlki, çok yoğun ve kalabalık olmaları. Diğer özellik ise başka birçok uluslararası uçuşla başka havaalanlarıyla bağlantıları olması.”
Bunlar, aralarında New York'taki John F. Kennedy, Los Angeles'taki LAX, Londra'daki Heathrow, Hong Kong ve Pekin Capital havaalanlarının da bulunduğu dünyanın en büyük on havaalanı.
Havaalanları ve uçaklar, elleri kirli, sürekli hareket halindeki büyük kitlelerin bulunduğu kapalı ve kalabalık ortamlar.
Nicolaides'e göre yolcuların yüzde 60'ının ellerinin temiz olması, hastalıkların küresel yayılma hızını yüzde 69 oranında yavaşlatıyor. Yolcuların sadece yüzde 30'unun ellerinin temiz olması bile hastalıkların yayılma hızını yüzde 24 düşürüyor. Uzmana göre kamuoyunu bilinçlendirmek kilit önem taşıyor.
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