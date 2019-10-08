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Seyahat endüstrisinin liderleri İstanbul’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, ‘Turkish Airlines Corporate Club Conference’ organizasyonu kapsamında seyahat endüstrisinin liderlerini ve uzmanlarını fikir alışverişi, münazara ve bağlantı kurmaları için İstanbul’da bir araya getirdi.Dünyanın en önemli iş seyahati etkinliklerinden biri olan ‘Turkish Airlines Corporate Club Conference’ 7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Seyahat endüstrisinin liderleri İstanbul’da buluştu

Türk Hava Yolları, ‘Turkish Airlines Corporate Club Conference’ organizasyonu kapsamında seyahat endüstrisinin liderlerini ve uzmanlarını fikir alışverişi, münazara ve bağlantı kurmaları için İstanbul’da bir araya getirdi.
Dünyanın en önemli iş seyahati etkinliklerinden biri olan ‘Turkish Airlines Corporate Club Conference’ 7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. En çok ülkeye uçan hava yolu Türk Hava Yolları, konferansa 4. yılında da ev sahipliği yaparak seyahat endüstrisinin liderlerini ve uzmanlarını fikir alışverişi, münazara ve bağlantı kurmaları için bir araya getirdi. Bayrak taşıyıcı havayolu yeni evi olan dünyanın en büyük havalimanı projesi İstanbul Havalimanı ile yeni bir döneme girerken 75 ülkeden bin 200’ün üzerinde seyahat profesyoneli ‘Turkish Airlines Corporate Club’ın 10’uncu Yılı’ temalı etkinlik için İstanbul’da buluştu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı tarafından açılışı yapılan konferansa BBC Hard Talk’ın başarılı sunucusu Aaron Heslehurst moderatörlük etti. Seyahat sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı programın açılış konuşmasını ödüllü gazeteci ve çok satan yazar Celeste Headlee yaparken GBTA’dan Melanie Garrett de katılım gösteren isimler arasında yer aldı.

Filo ve uçuş ağında büyüme hedefi
Bayrak taşıyıcı THY Nisan ayında ‘Büyük Göç’ ismini verdiği devasa bir operasyonla yeni evi İstanbul Havalimanına taşınmıştı. Bütün fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak olan Türk Hava Yollarının yeni transfer merkezi, son teknoloji özellikleri ve geliştirilmiş tesisleriyle hava yolunun operasyonları için büyük bir avantaj sağlıyor. Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları bu sene teslim aldığı 6 adet 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağına ek olarak 2021 yılına kadar 400 uçaklık bir filoya ulaşarak uçuş ağını daha da genişletmeyi hedefliyor. 2019 yılında açılan hatlar arasında Şarjah, Marakeş, Port Harcourt, Bali, Pointe-Noire, Luksor ve Mexico City yer alırken Aralık ayında da Rovaniemi hattının açılması planlanıyor.

“Misafirlerimize üstün bir seyahat deneyimi sunmaya hazırız”
Konferansa ilişkin görüş beyan eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Türk Hava Yolları kurumsal müşterilerine sunduğu ürünlerini, servislerini ve operasyonlarını büyütmeye devam ederken yeni evi İstanbul Havalimanı’nın sunduğu fırsatları da memnuniyetle karşılamakta. Misafirlerimize üstün bir seyahat deneyimi sunmaya hazırız ve kendilerini ‘Dünyanın Buluşma Noktasındaki’ yolcuğumuza davet ediyoruz” diye konuştu.

‘Turkish Airlines Corporate Club’ kurumsal müşterilerine Türk misafirperverliğini en üst seviyede yaşatırken sadakat programı ile çeşitli avantajları da sunuyor. Misafirleri için zamanın en önemli faktör olduğunun farkında olan ‘Turkish Airlines Corporate Club’ bilet alımında maksimum esneklik, İstanbul Havalimanının özel yolcu salonlarının kullanımı ve yüksek bagaj limitleri gibi uçuş öncesi avantajlar sağlıyor. Programın değerli üyeleri uçuş esnasında da seçkin hizmet ve ürünlerden faydalanabiliyor. Business sınıfı yolcuları yatak halini alabilen koltuklar ile rahat bir yolculuk geçirirken ücretsiz WiFi hizmetinin yanında Uçan Şeflerin eşliğinde üst düzey ikram hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Seyahat endüstrisinin liderleri İstanbul’da buluştu

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