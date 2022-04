Seyahat etmeyi bir hayat tarzı haline getirenler için çok kullanışlı ürün önerileri

Kimi iş gereği kimi aile ziyareti kimi de sadece sevdiği için seyahat etmek durumunda kalıyor. Ancak hem hazırlanma süreci hem yollarda geçen rahatsızlık dolu saatler insanı yolculuktan soğutabiliyor. Neyse ki günden güne seyahat sevenleri her aşamada rahatlatacak birçok ürün tasarlanıyor. Bu ürünler ister bavullarınızı hazırlarken ister yolculuk sırasında isterseniz de gideceğiniz yere vardığınızda her şeyin elinizin altında olmasına yardımcı oluyor. İşte seyahat etmeyi sevenler veya seyahat etmek zorunda kalanlar için en kullanışlı ürün önerileri ile karşınızdayız!

1. Rahat uykular için Fosmon Kulak Tıkaçlı Seyahat Yastığı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Seyahat yastıkları yolda uyumaya çalışanların yanından ayırmadığı ürünlerden biri ancak ne yazık ki bazı yastıklar boynu çok daha kötü hâle getiriyor. Fosmon Kulak Tıkaçlı Seyahat Yastığı bu noktada devreye giriyor. Ayarlanabilen kayışı sayesinde boynunuza uyum sağlayan yastık, ergonomik yapısıyla seyahat boyunca boynunuzu destekliyor. Hafızalı forma sahip olan Fosmon Seyahat Yastığı, başınızı rahat ettiğiniz yöne yatırmanıza olanak veriyor. Yan tarafları file olarak tasarlanan yastık, formundan bir şey kaybetmeden gerekli havalandırmayı sağlıyor. Makinede yıkanabilme özelliğiyle kolaylıkla temizleniyor.

2. Sorunsuz dizi ve film keyfi için Powerstar Ps Universal Tablet Tutucu

Araba yolculuklarında arka koltukta oturanların seveceği ürün, yol boyu rahat etmenize imkân veriyor. Koltuk başlarındaki metal kısımlara takılarak kullanılan tablet tutucu, her araca kolaylıkla uyum sağlıyor. Hem tabletle hem telefonla uyumlu olan Powestar Ps Universal Tablet Tutucu, minimum 4.7’’, maksimum 12.9’’ ölçülerindeki bütün elektronik aletlerinizle kullanılıyor. 360 derecelik dönme açısına sahip ürün, telefon veya tabletinizi istediğiniz açıya döndürmenize ve rahat ettiğiniz açıda sabitlemenize olanak tanıyor. Tutucu başlıkları daraltılıp genişletilebiliyor ve tam kavramayla güvenli tutuş sağlıyor.

3. Rahatlatıcı duş için Mediflora Katı Şampuan

Çanta hazırlarken içine ilk koyulan şeylerden biri kişisel temizlik malzemeleri oluyor. Şampuan da bu ürünlerin başında geliyor. Ancak kocaman şampuan kutularını çantaya sığdırmak ve her an çantaya akarak bütün eşyalarınızı mahvetme ihtimaliyle yaşamak hiç rahatlatıcı olmuyor. Bu noktada Mediflora Katı Şampuan yardımınıza koşuyor. Katı sabun şeklinde tasarlanan şampuan, kendi minimal kutusuyla taşınma imkânı sunuyor. Her saç tipine uygun modelleri olan katı şampuan, plastik kullanımını azaltmanızı sağlayarak çevreye de katkıda bulunuyor. Ürün hem boyutuyla hem işleviyle kullananları mutlu ediyor.

4. Güvenli bir gece için Haokaini Portatif Kapı Kilidi

Uzak yerlere seyahate gidildiğinde bazen otellerde bazen günlük kiralanan evlerde konaklanıyor. Genelde rezervasyonlar gitmeden önce yaptırıldığı için de kalınacak yerin nasıl bir durumda olduğu bilinmiyor. Gidildiğinde de beklenmeyen durumlarla karşılaşılabiliyor. Hâl böyle olunca kendi güvenliğimizden emin olmak da bizim üstümüze düşüyor. Gittiğiniz her yerde rahat etmenizi sağlayacak Haokaini Portatif Kapı Kilidi de bu görevi üstleniyor. Tüm kapılarla uyum sağlayan kilit, oldukça kolay kuruluyor. Kompakt tasarımıyla rahatlıkla taşınabilen ve kullanılan kilit; yurtta, otelde veya evde huzurlu bir uykuya dalmanızı sağlıyor.

5. Düzenli kablolar için Sunydog Elektronik Organizer

Yolculuklarda valizlerin içinde problem çıkaran şeylerden biri de kablolar oluyor. Bir yere giderken telefon, tablet, akıllı saat, kulaklıklar ve bilgisayar gibi birden fazla elektronik aleti de yanınızda taşımanız gerekiyor. Bunların her birinin şarj kabloları da bu eşyalara eşlik ediyor ancak kabloların bir araya gelmesi kaos oluşturabiliyor. Sunydog Elektronik Organizer, bu kaosu engellemek için imdadınıza yetişiyor. Hem aksesuarlar hem kablolar için ayrı alanlara sahip olan çanta, su geçirmez kumaşıyla elektronik aletleriniz için güvenli depolama alanı sağlıyor.

6. Dünyayla bağlantınızı koparmamak için Baseus Duvar Şarj Aleti

Konaklama yaptığınız odalar her zaman istediğiniz konforu sunmayabiliyor. Özellikle prizleri ulaşılamayan yerlerde olabiliyor. Bunu çözmek içinse duvar şarj aleti kullanmak yeterli oluyor. Baseus Duvar Şarj Aleti üç adet USB girişi bulunduruyor. Böylece tek prizle hem bilgisayarınızı hem tabletinizi hem telefonunuzu şarj edebilme imkânı sunuyor. Çizilmeye karşı dayanıklı ve darbeleri emici tasarımıyla uzun süreli kullanım olanağı veriyor. Seyahatleriniz için kurtarıcı olan şarj aleti çantanızda minimum yer kaplayarak diğer eşyalarınız için daha geniş depolama alanı sağlıyor.

7. Tam bir bakım rutini için Tohana 5'li Seyahat Tipi Şişe ve Kutu Seti

Seyahat çantasını hazırlarken bazı ürünlerden vazgeçmeniz gerekebiliyor. Cilt temizleyici jelinizi, en sevdiğiniz şampuanınızı, gece ve gündüz kremlerinizi yanınızda götürmek istediğinizde büyük bir alana ihtiyaç duyuluyor. Neyse ki bir püskürtmeli bir de pompalı şişeye sahip Tohana 5'li Seyahat Tipi Şişe ve Kutu Seti hem şampuanınızı hem cilt temizliğiniz için kullandığınız ürünü yanınıza almanıza olanak sağlıyor. Ayrıca sette yer alan iki krem kutusuna da gece ve gündüz kreminizi koyabilirsiniz. Kremleriniz için minik bir spatulaya da sahip olan set, yolculuğunuzda hayatınızı kolaylaştırıyor.

8. Yer tasarrufu için Family.co Vakumlu Hurç Poşet Seti

Seyahate çıkmanın en zorlu işlerinden biri seyahat çantasını hazırlamak oluyor. Hem gereken her şeyi almak hem az çantayla seyahat etmek istiyor olabilirsiniz. Maalesef ki istediğiniz bütün eşyaları almaya çalışınca bu mümkün olmuyor. Neyse ki Family.co Vakumlu Hurç Poşet Seti taşıma sorununuzu kökünden çözüyor. Set içeriğinde 2 adet 50x70, 2 adet 60x80 ve 1 adet 80x100 boyutunda poşetler bulunuyor. Hava ve su geçirmeyen poşetler içine koyduğunuz eşyaların hacmini minimum hâle getiriyor. Böylece depolama alanınızı kat kat arttırarak istediğiniz kadar eşyayı valizinize sığdırmanıza imkân tanıyor.

9. Mis gibi kokan eşyalar için Chakra Çamaşır Kokusu

Valize koyulan giysiler kapalı ve havasız ortamda durduğu için kötü koku oluşturabiliyor. Bu durum gittiğiniz yerde valizinizi açıp kıyafet seçerken canınızı sıkabilir. Chakra, bu sorunu çözmek için oldukça kolay bir alternatif sunuyor. Chakra Çamaşır Kokusu; giysi, havlu veya kumaşlar üzerine direkt olarak uygulanarak çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor. Ürünü gün içerisinde iki ya da üç kez uygulayabilirsiniz. "Powder Pleasure", "Soft Linen", "Natural Flowers" ve "Oriental Amber" gibi farklı koku olanakları sunan marka, valizinizi açtığınızda sizi en güzel kokularla karşılıyor!

10. Her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz Hydaway Katlanabilir İçecek Bardağı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Favori içeceğiniz yolculuk sırasında da yanınızda olsun isteyebilirsiniz ancak içeceğiniz bittikten sonra termos gibi ürünleri muhafaza etmek biraz yük olabilir. Bunun önüne geçmek isteyen Hydaway Katlanabilir Bardak, yaklaşık yarım litrelik bardağı sadece bir kapak boyutuna getiriyor. Böylece gittiğiniz her yere götürebileceğiniz ve işiniz bittiğinde minimal yer kaplayan bir bardağınız oluyor. Koruyucu köpük kılıfı sayesinde sıcak içeceklerinizi sıcak, soğuk içeceklerinizi de soğuk olarak saklamanıza yardım ediyor. Sızdırmaz kapağıyla içeceklerinizi bir damla bile israf etmeden içmenizi sağlıyor. Ayrıca uzun süreli kullanım sunarak daha az atık üretmenize ve çevreyi korumanıza destek oluyor.