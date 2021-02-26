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Seyahat İzin Belgesi 2021... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk belgesi nereden alınır?

26.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Seyahat İzin Belgesi 2021... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk belgesi nereden alınır?

Seyahat İzin Belgesi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... HES kodu zorunlu olduktan sonra yeni kısıtlamalara göre Seyahat İzin Belgesi'de zorunlu oluyor. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır araştırıyor. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi olduğunda ancak yolculuk yapabiliyor. Peki Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? e-Devlet ve ALO 199'dan Seyahat İzin Belgesi alma işlemi...

Seyahat izin belgesi nasıl alınır araştırılırken, 65 yaş ve üstü vatandaşlara Seyahat izin belgesi olmadan yolculuk izni verilmiyor. Şehirler arası seyahatlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlardan zorunlu olarak Seyahat izin belgesi istenecek. Peki şehirler arası seyahat için nereden belge alınır? 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeni genelgeye göre, hafta içi gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bu karar, ülkemizde son günlerde görülen koronavirüs vaka sayılarının artmasından endişe edilerek alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirlerde, hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak, yasağa uymayanlara ceza verilecek. Hafta sonu ise tüm vatandaşlara Cuma günü akşam saat 21.00'dan başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasakların artmasına bir de Seyahat İzin Belgesi eklendi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bu belge olmadan şehirler arası seyahat yapması engellenecek. Peki, seyahat izin belgesi nereden alınır? İşte e-Devlet ile seyahat izni belgesi alma ekranı...

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İÇİN NEREDEN BELGE ALINIR?

Seyahat İzni Belgesi almak isteyen vatandaşlar sadece e-Devlet üzerinden değil, ALO 199 numaralı çağrı merkezi üzerinden de gerekli teyitleri geçtikten sonra talep edilebiliyor. Bu belge olmadan havalimanlarında ve otogarlarda işlem sağlanmıyor. Seyahat İzin Belgesi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... HES kodu zorunlu olduktan sonra yeni kısıtlamalara göre Seyahat İzin Belgesi de zorunlu oluyor. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır araştırıyor. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi olduğunda ancak yolculuk yapabiliyor. Peki Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? e-Devlet ve ALO 199'dan Seyahat İzin Belgesi alma işlemi...

E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

T.C. kimlik numarası ile e-Devlet Kapısı'na giriş yapıldıktan sonra kişinin başvuru yapması gerekiyor. Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır araştıran vatandaşlara, başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasına geçildiğini ardından cep telefonlarına sonucun SMS ile bildirildiğini belirtelim. Seyahat İzin Belgesi sorgulama işlemi e- Devlet sistemi üzerinden de yapılabiliyor.

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SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seyahat İzin Belgesi iki şekilde alınabiliyor. Bu belge e-Devlet çağrı merkezi Alo 199 iletişim hattı üzerinden ve e-Devlet üzerinden talep edilebiliyor.

e-Devlet Kapısı giriş bilgileri (T.C. kimlik numarası ve e-Devlet giriş şifresi) ile sisteme giriş yapan vatandaşlar, "YENİ BAŞVURU" linkine tıklayarak, açılan yeni sekme üzerinden belge türü ve başvuru türü seçeneklerini işaretleyerek Seyahat İzin Belgesi başvuru talebinde bulunabiliyor.

e- Devlet üzerinden yapılan başvuru talebi değerlendirme aşamasında bekletiliyor. Değerlendirme yapıldıktan sonra e-Devlet üzerinde kayıtlı bulunan telefonunuza SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

Seyahat İzin Belgesi başvuru talebi olumlu olan vatandaşlar, havalimanı ya da otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama işlemi yaptıktan sonra sehayat için kabul ediliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E- DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?

e-Devlet üzerinden paylaşılan kişiye özel kamu bilgileri ve detaylar yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiği için, şifre güvenliği oldukça önemlidir. Bu nedenle kişinin T.C. kimlik numarası bulunan kimliği ile birlikte şifreyi PTT'lerden kimlik ibraz ederek şahsen alması zorunludur.

PTT'den edinilen e-Devlet şifresinin olduğu zarfta, geçici şifre detayları yer almaktadır. Kişi bu zarfta yer alan geçici şifre ile e-Devlet girişi yaptıktan sonra güvenli bir şifre oluşturup, unutmayacağı yeni bir şifre ile geçici şifreyi değiştirmelidir.

e-Devlet şifrelerini unutan vatandaşlar, e-Devlet ekranına kaydettiği telefon numarası ya da mobil imza yöntemi ile PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilir.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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