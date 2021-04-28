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Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

28.04.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük ‘tam kapanma’ dönemini şehir dışında geçirmek isteyenler, seyahat izin belgesi almak için kaymakamlıklara akın etti. Kaymakamlık önlerinde uzun kuyruklar oluşurken zaman zaman sosyal mesafeye uymayan vatandaşları, polisler uyardı.

Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

Seyahat izin belgesi almak isteyenler öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı’na yönlendiriliyor. Bu adreslerden izin alamayanların başvuru işlemleri ise, kaymakamlıklardan yapılıyor.

"MUAFİYET BELGESİ ALMAYA GELDİM"

Kaymakamlık önünde sırada bekleyen Deniz Büyüktaş “Ben otopark faaliyeti sürdürüyorum. Pandemi hastanelerinde sağlık çalışanlarım var. Avukat müşterilerim var. Mecburen bunların gidip gelmesi için ben de iş yerimi açık tutmak zorundayım. O yüzden evraklarımla muafiyet belgesi almaya geldim” dedi.

Bodrum’a hasta götüreceğini söyleyen Turgut Kurt da "Yol izni için geldim. Bodrum’a gideceğim. 65 yaş üstü insan var. Burada hastaydı. Onları Bodrum’a götüreceğim. Orada beyin cerrahi doktoru var. Ona gidecekler. İzin verecekler mi bilmiyorum” diye konuştu.

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(DHA)

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