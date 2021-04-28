Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

Seyahat izin belgesi almak isteyenler öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı’na yönlendiriliyor. Bu adreslerden izin alamayanların başvuru işlemleri ise, kaymakamlıklardan yapılıyor.

"MUAFİYET BELGESİ ALMAYA GELDİM"

Kaymakamlık önünde sırada bekleyen Deniz Büyüktaş “Ben otopark faaliyeti sürdürüyorum. Pandemi hastanelerinde sağlık çalışanlarım var. Avukat müşterilerim var. Mecburen bunların gidip gelmesi için ben de iş yerimi açık tutmak zorundayım. O yüzden evraklarımla muafiyet belgesi almaya geldim” dedi.

Bodrum’a hasta götüreceğini söyleyen Turgut Kurt da "Yol izni için geldim. Bodrum’a gideceğim. 65 yaş üstü insan var. Burada hastaydı. Onları Bodrum’a götüreceğim. Orada beyin cerrahi doktoru var. Ona gidecekler. İzin verecekler mi bilmiyorum” diye konuştu.

(DHA)

