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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi alma yöntemi...

03.05.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 gün sürecek olan tam kapanma süreci 29 Nisan saat 19:00 itibariyle başladı. Kısıtlamalarda seyahat edebilmek için seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, bu işlemi nasıl yapacaklarını merak edip araştırmaya koyuldu. Yasaklarda seyahat edebilmek için gerekli olan seyahat izin belgesi E-Devlet ve telefondan alınabilmekte. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi alma yöntemi...

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi alma yöntemi...

29 Nisan itibariyle başlayan tam kapanma süreci için seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, seyahat belgesinin nasıl alınacağını sorgulamaya başladı. Seyahat edebilmek için mutlaka gerekli olan seyahat izin belgesi E-Devlet ve telefon vasıtasıyla alınabilmekte. Peki E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Tam kapanma ile beraber seyahat etmek için gerekli olacak Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Belge, ayın zamanda Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

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Öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Ardından açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklamalısınız.

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Daha sonra açılacak sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmelisiniz. Sonrasında "Devam Et"e tıklamanız gerekli.

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Seyahat izni için yaptığınız başvurunun değerlendirme sonucu, SMS ile bildirilecek.
Başvurusu onaylanan vatandaşlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları aracılığıyla doğrulama yapılmasının ardından kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ OLAN E-DEVLET ŞİFRESİ İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİYOR MU?

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Seyahat izin belgesi başvurusu gibi e-Devlet Kapısı üzerinden verilmekte olan hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği bu konuda oldukça önemli hale gelmektedir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler yalnızca kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile kişilere verilmektedir. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen direkt başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebiliyorsunuz.

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydetmiş ve doğruladıysanız, şifrenizi unutmanız durumunda PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza ya da elektronik imza kullanıcısı iseniz de bunlardan biri ile sisteme giriş yapabilmekte, isteğe bağlı olarak şifre oluşturabilirsiniz.

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