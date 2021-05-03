Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi alma yöntemi...

29 Nisan itibariyle başlayan tam kapanma süreci için seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, seyahat belgesinin nasıl alınacağını sorgulamaya başladı. Seyahat edebilmek için mutlaka gerekli olan seyahat izin belgesi E-Devlet ve telefon vasıtasıyla alınabilmekte. Peki E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Tam kapanma ile beraber seyahat etmek için gerekli olacak Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Belge, ayın zamanda Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

Öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Ardından açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklamalısınız.

Daha sonra açılacak sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmelisiniz. Sonrasında "Devam Et"e tıklamanız gerekli.

Seyahat izni için yaptığınız başvurunun değerlendirme sonucu, SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları aracılığıyla doğrulama yapılmasının ardından kabul edilecek.