Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Özel araçla şehirlerarası seyahat yasak mı?

17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasının ardından Seyahat izin belgesi almak isteyenler sistem üzerinde yoğunluğa neden oluyor. Zorunlu halleri bulunan vatandaşlar şehirlerarası yolculukları için Seyahat İzin Belgesine başvuruları e devlet üzerinden ve Alo 199 hattından yapabiliyor.
Seyahat İzin Belgesi almak için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda bu belge için Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talepte bulunulabiliyor.
Seyahat İzin Belgesi’ne başvuru yapmak için T.C. kimlik numaranız ve bireysel şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın. Sistemde arama bölümüne “Seyahat izin talebi” yazın. Açılan sistem aracılığıyla yeni başvuru linkine tıklayın. Ardından açılan sayfada başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra talebiniz değerlendirmeye alınıyor ve değerlendirme sonucu başvuru yapan kişiye SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylanan vatandaşlar, havalimanları ya da otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından TC kimlik numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak amacıyla ya da cenaze nakil işlemine refakat etmek için herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ya da ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ya da önceden alınmış doktor kontrolü/ randevusu olan, eşinin veya kendisi, hastanede tedavi gören 1. derece yakınına veya kardeşine refakat edecek olan en fazla iki kişi, bulunduğu şehre son beş gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve beş gün içinde geldiğini geldiği araç plakası, yolculuk bileti, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler;
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, kamu veya özelden günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere "Seyahat İzin Belgesi" ile ilgili ek genelge gönderildi.
Genelgeye göre, zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt dışı ve yurt içi müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş milli sporcular, yöneticilerle hakem, temsilci, gözlemci gibi diğer görevlilerin her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.
Tren, otobüs, uçak gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme ya da firmalar bu hususa ilişkin kontrol yapacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş kişilerin ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.
Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, yönetici, sporcu ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.