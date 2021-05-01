Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Özel araçla şehirlerarası seyahat yasak mı?

17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasının ardından Seyahat izin belgesi almak isteyenler sistem üzerinde yoğunluğa neden oluyor. Zorunlu halleri bulunan vatandaşlar şehirlerarası yolculukları için Seyahat İzin Belgesine başvuruları e devlet üzerinden ve Alo 199 hattından yapabiliyor. SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? Seyahat İzin Belgesi almak için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda bu belge için Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talepte bulunulabiliyor. Seyahat İzin Belgesi’ne başvuru yapmak için T.C. kimlik numaranız ve bireysel şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın. Sistemde arama bölümüne “Seyahat izin talebi” yazın. Açılan sistem aracılığıyla yeni başvuru linkine tıklayın. Ardından açılan sayfada başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra talebiniz değerlendirmeye alınıyor ve değerlendirme sonucu başvuru yapan kişiye SMS ile bildiriliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, havalimanları ya da otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından TC kimlik numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

KİMLER SEYAHAT BELGESİ ALABİLECEK? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak amacıyla ya da cenaze nakil işlemine refakat etmek için herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ya da ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.