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Seyahat izni alamayınca çatıya çıkıp ağzına geleni saydı

07.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, Kayseri’deki kızının yanına gitmek için seyahat izni çıkarmaya ikametinin olmadığı kaymakamlığa gelen adam, belgeyi alamayınca kaymakamlığın karşısındaki apartmanın çatısına çıkarak herkese ağzına geleni saydırdı. Polisin ikna etmesiyle çatıdan indirilen adam, iznin verileceğini öğrenince ise sevgi nakaratları sıraladı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi’ndeki Muratpaşa Kaymakamlığının karşısındaki 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Kayseri’deki kızının yanına gitmek isteyen Mustafa İ. (46), Muratpaşa Kaymakamlığına gelerek seyahat izni çıkarmak istedi. İkametgahı Kepez ilçesinde görünen Mustafa İ’ye, bulunduğu ikametgaha ait kaymakamlığa gitmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine sinirlenen Mustafa İ., kaymakamlık binasının karşısındaki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çatıda herkese ağzına geleni saydıran Mustafa İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere de, “Çek iyi çek. Bir tek şey istedim. Çocuğumun yanına gitmek. İyi çek, herkesten şikayetiyim. Kimse benimle ilgilenmedi. Beni rezil ettiniz. Sadece çocuğum için izin istedim” diye haykırdı.

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İZİN VERİLECEĞİNİ ÖĞRENİNCE SEVGİ SÖZLERİ SIRALADI

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri Mustafa İ.’yi ikna ettikten sonra bulunduğu yerden güvenli bölgeye aldı. Apartmandan aşağı indirilen Mustafa İ. izin alınacağını öğrenince, “Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Devletimi çok seviyorum, onlara aşığım” dedi, kendisine yardımcı olan bir polis memuruna ise ‘seni seviyorum’ diyerek teşekkür etti.

Mustafa İ., Muratpaşa Kaymakamlığına ait bir araca bindirilerek seyahat izin belgesi için bağlı bulunduğu kaymakamlığa götürüldü.

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İHA

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antalya
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