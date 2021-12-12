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Seyahat Kısıtlamaları Yararlı mı?

12.12.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantı dünya genelinde milyonları etkileyen seyahat yasaklarının yeniden uygulanmasına yol açtı. Bu yeni kısıtlamaların yararı tartışılırken yolcular da kısıtlamaların zorluklarıyla baş etmeye çalışıyor

Corona virüsünün Çin’de ortaya çıkmasından neredeyse iki yıl sonra Güney Afrika’da keşfedilen yeni varyant Omicron dünya genelinde milyonları etkileyen seyahat yasaklarının yeniden uygulanmasına yol açtı. Bu yeni kısıtlamaların yararı tartışılırken yolcular da kısıtlamaların zorluklarıyla baş etmeye çalışıyor.

Amerikalı Portia Steele, Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği Güney Afrika’ya getirilen yeni seyahat yasaklarından, Johannesburg yakınındaki Kruger Ulusal Parkı’na yaptığı yolculuğun ortasında haberdar oldu.

Steele, “Arkadaşlarımdan ve ailemden İngiltere’deki seyahat kısıtlamasıyla ilgili mesaj aldım. Amerika’ya dönüş yolculuklarına da kısıtlama getirmelerini bekliyordum” diyor.

Portia Steele, Güney Afrika’ya ilk seyahatini kısa keserek 10 günden iki güne indirmek ve bunu yaparken de kısıtlamalardan önce ABD’ye dönebilmek için dört farklı uçak değiştirmek zorunda kaldı.

Steele, “United, Delta ve KLM gişelerinde gözleri yaşlı, eve dönmenin yolunu arayan birçok Amerikalı yolcu vardı” sözleriyle süreci özetliyor.

Steele’in Johannesburg’dan bir uçağa binebilmek için havaalanında aşı kartını, negatif Corona testini ve hızlı negatif testini göstermesi gerekti. Uçaktan inince Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri tarafından karşılandı, kendisine evde uygulayabileceği bir test verildi ve gönüllü karantinaya girdi.

Portia Steele, “Covid döneminde seyahat etmek işlerin her an değişebileceğini bilmek demek; yani esnek olabilmek gerekiyor. O yüzden herkese esnek olmalarını tavsiye ediyorum. Yurtdışındaysanız ne olacağını asla bilemezsiniz” diyor.

Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık iki yıl geçti, ancak bazıları seyahat kısıtlamalarının yeniden devreye girmesini sorguluyor. Dr. Patrick Jackson da onlardan biri.

Virginia Üniversitesi’nde salgın hastalık araştırmacısı Jackson, “Seyahat kısıtlamalarının hiç yarar sağlamadığını ve yapıcı olmadığını düşünüyorum” diyor.

Jackson, Güney Afrika gibi ülkelerdeki düşük aşılama oranı nedeniyle dünyanın başka Corona virüsü varyantları görmesinin neredeyse kesin olduğunu söylüyor. Uzman, ülkelere seyahati kısıtlamaktansa daha fazla kişinin aşı olmasına odaklanmaları çağrısı yapıyor.

Jackson, “Pandemi politikalarının şimdiye kadar en büyük başarısızlıklarından biri aşıları gelişmekte olan ülkelere göndermemek ve küresel nüfusun aşılandığından emin olmamak oldu” ifadelerini kullanıyor.

Ülkenin önde gelen salgın hastalık uzmanı ve Başkan’ın sağlık danışmanı Antony Fauci ilk Omicron vakasının tespit edilmesinden sonra halka aşı olma çağrısını yineledi ve Beyaz Saray’ın seyahat kısıtlamalarını savundu.

Fauci, “Hiç kimse, ben de dahil seyahat yasağının hasta kişilerin ABD’ye gelmesini önleyeceğini sanmıyoruz. Ancak hazırlanmak ve neler olduğunu anlamak için biraz zaman kazanmaya ihtiyacımız var. Bu enfeksiyonun doğası nasıl, bulaşma oranı nasıl?” diyor.

Omicron karşısında 30’dan fazla ülke sınırlarını kapattı ve birçoğu da önlemlerini sıkılaştırdı. Araştırmacılar bu yeni varyantla ilgili daha fazla şey öğrenmeye çalışırken yetkililer dünya genelinde daha fazla kişinin aşı olması gerektiğine vurgu yapıyor.

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