Seyahat kısıtlaması: 9 şehir için daha giriş-çıkış yasağı kaldırıldı

Büyükşehir statüsündeki 30 il ile akciğer hastalıklarının sıklıkla görüldüğü Zonguldak'a getirilen kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yasağın kaldırıldığı yedi ile ek olarak dokuz ilde de uygulamaya son verildiğini söyledi. Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu hafta da yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir" dedi. Türkiye'de 3 Nisan'da 31 ile 15 gün boyunca giriş-çıkış yasağı getirilmişti. Bu yasaklar daha sonra uzatılmıştı. Geçen hafta Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için kısıtlamalar kaldırılmıştı. Erdoğan, haftalık durumun değerlendirileceğini ve gelişmelere göre karar alınacağını açıklamıştı.

Seyahat kısıtlamasının istisnaları neler? İçişleri Bakanlığı da bu açıklamaların ardından, hangi durumlarda "seyahat kısıtlaması için istisnalar" getirileceği ile ilgili olarak valiliklere ek bir genelge göndermişti. Buna göre; tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenler valilik/kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarınca" seyahat izin belgesi verilebilecek. Seyahat izin belgesi talepleri "İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199" hattı, "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi ile valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru şeklinde gerçekleştirilecek. Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ve Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak başta olmak üzere 81 İl valiliğine "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" ile ilgili bir genelge gönderildiğini hatırlattı.

Söz konusu genelgede, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı belirtildi. İstisnalar neler? Valiliklere gönderilen genelgede, "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" genelgesinin A/3/f bendi uyarınca seyahat izin belgesi düzenleneceklerin kapsamının belirlemesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki durumlarının varlığını belgeleyenlerin seyahat belgesi alabileceği belirtilerek, söz konusu istisnalar şu şekilde sayıldı: , 1.Giriş/çıkışlarına kısıtlama/yasaklama getirilen illere a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, c) Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),

d) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), e) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, f) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, g) Ceza infaz kurumlarından salıverilen, h) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan, Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarınca" seyahat izin belgesi verilebilecek. 2- Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için; • İçişleri Bakanlığına ait Alo 199, • İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi, • Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru usulleri geçerli olacak. 3- Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.