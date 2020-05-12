Seyahat Kısıtlaması Kalktı Otogar Hareketlendi

DİYARBAKIR- Corona virüsü salgını nedeniyle giriş çıkışların yasaklandığı illerden dokuzunda daha kısıtlamaların kaldırılması otogarları hareketlendirdi. Diyarbakır’daki otobüs firmaları yeniden seferlerine başlarken, kısıtlamaların kısmen kaldırılması firmaları memnun etmedi. Salgının Türkiye’ye sıçradığı günlerden bu yana derin bir sessizliğe bürünen Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali, haftalar sonra bugün hareketlendi. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine uygulanan giriş-çıkış yasağının kaldırılmasının ardından otobüs firmaları, bu güzergahlara olan seferlerine yeniden başladı. Yaklaşık iki aydır kentten çıkamayanlar yasağın kalkmasıyla otogara akın etti. Giriş çıkışlara izin verilen şehirlere giden otobüsler yolcu almaya başladı. VOA Türkçe, günlerdir kentten çıkamayanlara mikrofon tuttu. Adana’dan teyzesini ziyaret için gelen Nihat Sufi, bir daha dönemediğini belirterek, “Yaklaşık bir buçuk ay önce buraya teyzemi ziyarete geldim. O zamandan beri burada mahsur kaldım, şehirlerarası yasaktan dolayı gidemedim. Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra yasak kalktığı için hemen memleketime dönmeyi düşünüyorum” dedi.

Mithat Çetin ise iş görüşmesi için Aydın’a gittiğini ifade ederek, “İş görüşmesi için Aydın'a gidiyorum. Tarım işçilerini götüreceğim, görüşmeleri yapıp sonra da işçileri götüreceğim” diye konuştu. Gidenler olduğu gibi gelenler de vardı. Yasak nedeniyle memleketine dönemeyen Rıdvan Karabulut da bunlardan biriydi. Karabulut, “İki aydır gelemedik. Önceden virüs salgını yoktu, gelebiliyorduk. Sonra Corona çıktı, yasaklar oldu, mecburen orada kaldık” şeklinde konuştu. Kısıtlama kalksa da firmalar eskisi gibi çalışamayacak. İl Pandemi Kurulu’nun koyduğu yasaklara uyulması gerekiyor. Aksi halde seferlere izin verilmiyor. Önlemler arasında, koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alma, maske takma ve dezenfektan bulundurma zorunluluğu öne çıkıyor. VOA Türkçe’ye konuşan firma yetkilileri, kısıtlamanın kısmen kalkmasını doğru bulmuyor. Öz Diyarbakır Seyahat Yetkilisi Yahya Akkar, yolcu potansiyelinin fazla olduğu yerlerde halen kısıtlama olduğuna dikkat çekerek, “Dünyayı kapsayan bir hastalık olduğu için sektörümüzü de bayağı etkiledi. Günlük 30-40 servis kaldırıyorduk. Nisan ayı sonuna kadar servisi beşe düşürdük. Bu da zor durumda kalmamıza yol açtı. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayız, çok zor şartlarda çalışıyoruz. 50 otobüsümüz var. Her bir otobüsün beş personeli var. Bunu çarpın bakın kaç çıkıyor. Seyahat kısıtlaması kalkan illere otobüs gönderiyoruz ama İstanbul, İzmir, Ankara gibi yolcularımızın yoğun olduğu bölgelere servis kısıtlaması var, gönderemiyoruz. İstanbul'a günlük beş servis gönderirken, şimdi bir tane gönderebiliyoruz. Ankara'ya bir tane gönderiyoruz. O da, buradan gidiş olmadığı için oradan izin alıp dönenleri taşıyor” dedi.