Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? Özel araçla seyahat etmek yasak mı?

Önümüzdeki günlerde yapılacak kabine toplantısı ile birlikte seyahat kısıtlaması kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı da netlik kazanacak. Salgında kalabalığı azaltmak adına alınan seyahat yasağı, tüm illerde geçerli olacak.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerektiğini vurgulayan yetkililer, ilk etapta küçük işletmeler, ardından da eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, ayrıca üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerektiğini belirtiyor. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesinin beklenmesinin doğru olmayacağı ifade ediliyor.

17 Mayıs Pazartesi günü en çok on bin vaka olması üzerine plan yapıldığı kaydediliyor. Bu durumda kademeli açılmanın gündeme geleceği vurgulanıyor. Fakat kalabalıklarla yapılan faaliyet yasaklarının devam edeceği aktarılıyor.

Seyahat kısıtlamasının 17 Mayıs'tan sonra sona ermesi beklense de kademeli normalleşmenin de gündemde yer aldığı vurgulanıyor.

Öte yandan seyahat kısıtlaması kararı da önümüzdeki günlerde yapılacak kabine toplantısı ile netlik kazanacak.