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Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? Özel araçla seyahat etmek yasak mı?

14.05.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de uygulanan tam kapanma döneminde seyahat kısıtlaması da getirilmişti. 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma döneminde özel araçla seyahat etmek de izne tabi olmuştu.

Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? Özel araçla seyahat etmek yasak mı?

Önümüzdeki günlerde yapılacak kabine toplantısı ile birlikte seyahat kısıtlaması kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı da netlik kazanacak. Salgında kalabalığı azaltmak adına alınan seyahat yasağı, tüm illerde geçerli olacak.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerektiğini vurgulayan yetkililer, ilk etapta küçük işletmeler, ardından da eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, ayrıca üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerektiğini belirtiyor. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesinin beklenmesinin doğru olmayacağı ifade ediliyor.

17 Mayıs Pazartesi günü en çok on bin vaka olması üzerine plan yapıldığı kaydediliyor. Bu durumda kademeli açılmanın gündeme geleceği vurgulanıyor. Fakat kalabalıklarla yapılan faaliyet yasaklarının devam edeceği aktarılıyor.

Seyahat kısıtlamasının 17 Mayıs'tan sonra sona ermesi beklense de kademeli normalleşmenin de gündemde yer aldığı vurgulanıyor.

Öte yandan seyahat kısıtlaması kararı da önümüzdeki günlerde yapılacak kabine toplantısı ile netlik kazanacak.

Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? Özel araçla seyahat etmek yasak mıı

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararların ardından; uygulanan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek, tam kapanma dönemine geçilmişti.

Tam kapanma kararları ile birlikte haftanın her günü 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00’te bitecek biçimde tam kapanma kararı alınmıştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 17 gün boyunca lojistik, imalat, üretim ve tedarik zincirlerinin aksamaması, orman, tarım ve sağlık faaliyetlerinin sürekliğini sağlamak adına bazı sektör çalışanları kısıtlamadan muaf tutuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ilaç, temel gıda ve temizlik ürünlerinin satıldığı iş yerleriyle lojistik, imalat, üretim ve tedarik zincirlerinin aksamaması adına muafiyet kapsamında bulunan işletmeler dışında tüm ticari işletme, iş yeri veya ofisler faaliyetlerini sonlandıracak olup, uzaktan çalışma haricinde çalışmayacaklardı.

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