Seyahat kısıtlaması: Şehirler arası yolculuklarda izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı, biletleme HES koduyla yapılacak

İçişleri Bakanlığı 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibarıyla sona ermesinin ardından toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi alma zorunluluğunu kaldırdı ve biletmelerin Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra yapılacağını açıkladı. Bakanlığın yayımladığı ve 81 il valiliklerine gönderdiği genelgede, "65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek" denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen ve halen bazı iller için devam eden şehirler arası seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılacağını söyledi.

Kabine toplantısının ardından bir açıklama yapan Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz" dedi. Hükümet, 30 Nisan'da koronavirüs salgınıyla mücadele için aldığı önlemler kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sıkça görüldüğü Zonguldak'a giriş-çıkışları yasaklamıştı. Yasak kapsamındaki ilk sayısı ilk etapta 24'e, son olarak da 15'e indirilmişti. Daha önce alınan kararlar uyarınca, kısıtlamalar kapsamında kalmaya devam eden büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'a giriş-çıkış yasağının 3 Haziran'a kadar devam etmesi öngörülüyordu. Kısıtlamalar nasıl uygulanmıştı? Kısıtlamaların uygulanması, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler ile yürütülüyor. Bu genelgeler kapsamında bazı istisnalar getirildi ve ihlal edilmesi durumunda verilecek cezalar belirlendi. Bu illere seyahat edebilmek için seyahat izni almak gerekiyordu.