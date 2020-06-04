Seyahat kısıtlaması: Şehirler arası yolculuklarda izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı, biletleme HES koduyla yapılacak

İçişleri Bakanlığı 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibarıyla sona ermesinin ardından toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi alma zorunluluğunu kaldırdı ve biletmelerin Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra yapılacağını açıkladı.
Bakanlığın yayımladığı ve 81 il valiliklerine gönderdiği genelgede, "65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen ve halen bazı iller için devam eden şehirler arası seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılacağını söyledi.
Kabine toplantısının ardından bir açıklama yapan Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz" dedi.
Hükümet, 30 Nisan'da koronavirüs salgınıyla mücadele için aldığı önlemler kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sıkça görüldüğü Zonguldak'a giriş-çıkışları yasaklamıştı.
Yasak kapsamındaki ilk sayısı ilk etapta 24'e, son olarak da 15'e indirilmişti.
Daha önce alınan kararlar uyarınca, kısıtlamalar kapsamında kalmaya devam eden büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'a giriş-çıkış yasağının 3 Haziran'a kadar devam etmesi öngörülüyordu.
Kısıtlamaların uygulanması, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler ile yürütülüyor.
Bu genelgeler kapsamında bazı istisnalar getirildi ve ihlal edilmesi durumunda verilecek cezalar belirlendi.
Bu illere seyahat edebilmek için seyahat izni almak gerekiyordu.
Genelgeye göre; tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenler valilik/kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarınca" seyahat izin belgesi verilebilecek.
Seyahat izin belgesi talepleri "İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199" hattı, "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi ile valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru şeklinde gerçekleştirilecek.
Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ve Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak başta olmak üzere 81 İl valiliğine "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" ile ilgili bir genelge gönderildiğini hatırlattı.
Söz konusu genelgede, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı belirtildi.
Yasakların ihlal edilmesi halinde ise aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılması talimatı verildi.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.
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