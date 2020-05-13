HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri dönmek zorunda kaldı

Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri dönmek zorunda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

İstanbul'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrildi. İstanbul’da seyahat kısıtlaması sürdüğü için geri dönmek zorunda kalan yazlıkçılar, Tekirdağ’daki kısıtlamanın kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan illerden Tekirdağ'da, önceki gece yarısından sonra seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Valilik de dün, 16- 19 Mayıs tarihleri arasında kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Gelen kişiler, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi. Seyahat belgesi olanların ise geçişlerine izin veriliyor.

'YANLIŞ ANLAMIŞIM'

İstanbul'a geri dönmek zorunda kalan birçok yazlıkçı, Tekirdağ'da seyahat yasağının kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise seyahate izin verildiğini öne sürerek, görevlilerle tartıştı. Dün de pek çok kişi yasağın kaldırıldığını düşünerek Tekirdağ’a gitmek üzere yola çıkmış polis kontrol noktasından geri çevrilmişlerdi.

Bu kişilerden Ufuk Tandoğan, "Ben İstanbul'dan, kısıtlamanın kalktığı için Marmara Ereğlisi'ndeki yazlığa gelecektim. Ama ben yanlış anlamışım, şimdi geri dönüyorum" dedi.

İstanbul'da seyahat kısıtlaması olduğu için bu ilde yaşayanların, başka bir ile giderken seyahat izin belgesi almaları gerekiyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında... FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında...
MSB duyurdu! Tam 1410 adet ele geçirildiMSB duyurdu! Tam 1410 adet ele geçirildi
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?
1/

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

Marketler kaça kadar açık?

Marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Diğer Haberler
Çaptığı yayaya 'Abartıyorsun' diyerek tepki gösterdi

Çaptığı yayaya 'Abartıyorsun' diyerek tepki gösterdi

Bakanlık duyurdu! Turuncu listedeki isim sağ yakalandı

Bakanlık duyurdu! Turuncu listedeki isim yakalandı

Sigaraya zam mı geldi? 2020 Sigara fiyatları zamlandı mı?

Sigaraya zam mı geldi?

Hakurk'ta 1410 adet Doçka Uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

MSB duyurdu! Tam 1410 adet ele geçirildi

Bakan Selçuk: Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız

Bakan Selçuk: Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız

Erdoğan’ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: Bugün sabaha kadar uyuyamadım

Erdoğan ile telefonda görüşmüştü! 'Sabaha kadar uyuyamadım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.