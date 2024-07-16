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  4. Seyahat severlerin bir numarası! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak indirimler

Seyahat severlerin bir numarası! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Seyahat severlerin vazgeçilmezi Samsonite çantalarda Prime Day'e özel indirimler başladı. Seyahatlerinizde, işe veya okula giderken kişisel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşımanızı sağlayacak Samsonite çantalardaki fırsatları görmek isterseniz detaylar içeriğimizde...

Seyahat severlerin bir numarası! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak indirimler

Yüksek kaliteli, dayanıklı ve şık tasarımlı Samsonite çantalar, seyahat severlerin favorileri arasında yer alıyor. Ömürlük çanta arayanların da ilk tercihleri arasında yer alan Samsonite ürünleri, yüksek dayanıklılığıyla rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Siz de "Bir kez alayım, bir ömür kullanayım!" diyenlerdenseniz Samsonite sahibi olmak için en doğru zaman şu an!

1. Samsonite KH8-41-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, Lacivert

Adsız tasarım - 2023-08-21T143524.396

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli ve güzel model. Bir sürü cepleri var. Çok beğendim."

  • "Çok kaliteli bir ürün. Hem çok şık durdu hem de çok kullanışlı."
Ürünü İncele

2. Samsonite KH8-09-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, Siyah

Adsız tasarım - 2023-08-21T163246.397

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Samsonite çanta hep istiyordum, pahalı diye almaktan kaçınıyordum. İndirimde yakaladım ve aldım, çok mutluyum. Harika, tek kelime ile."

  • "Yılların kalitesi. Samsonite üzerine çanta tanımam."
Ürünü İncele

3. Samsonite KH8-80-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, Pembe

Adsız tasarım - 2023-08-21T163740.362

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hızlı ve sağlam teslimat."

  • "Kaliteli malzemeden yapılmış, su geçirmez."
Ürünü İncele

4. Samsonite KH8-14-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, Mint Yeşili

Adsız tasarım - 2023-08-21T165201.357

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi şahane."

  • "Kaliteli, sağlam. Kendini gösteriyor."
Ürünü İncele

5. Samsonite 16N-01-003 Qibyte Notebook El Çantası, Mavi

Adsız tasarım - 2023-08-21T163909.554

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok beğendim."

  • "Dizüstü bilgisayar çantalarında bilinir marka ve kaliteli seçenek az oluyor. Samsonite kalitesi kendini belli ediyor. Birkaç senedir satılan bir seri Qibyte ailesi. Ben bu ürünü Lenovo ThinkPad E480 modeli için 14" ekrana uygun olduğu için tercih ettim. Ürün gerçekten ihtiyaçları karşılıyor, malzeme kalitesi ve görüntüsü de gayet başarılı. Çok büyük ve tombul değil, bilgisayar + şarj aleti + fare + birkaç küçük eşya ve kalemler koydum ancak sığabildi. Daha fazla eşyanız varsa belki farklı bir model ya da büyük boyu olanı seçebilirsiniz. Fiyatına ve mevcut döviz kuruna göre memnun kaldım, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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