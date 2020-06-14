Seyahat uyarıları kalkınca her şey normale dönecek mi?

Bu konuda en çok merak edilen sorular ve yanıtlarını derledik.Almanya'nın koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık üç ay önce 200 civarında ülke için yaptığı seyahat uyarısı, Pazartesi gününden itibaren birçok Avrupa ülkesi için kaldırılacak. Türkiye ise bu ülkeler arasında yer almıyor. Alman hükümetinin 31 ülkeye seyahat uyarısını kaldırma kararına rağmen, durumun tam olarak normale döndüğü söylenemez. 31 ülkeye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin soru ve yanıtları derledik: Hangi ülkeler için seyahat uyarısı kaldırıldı? Alman hükümeti Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülke ile birlikte, AB’den ayrılan İngiltere ve Schengen Bölgesi ülkeleri İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn için seyahat uyarısını kaldırdı. Uyarı bütün ülkeler için eş zamanlı olarak mı kaldırıldı? Hayır. 27 ülke için seyahat uyarısı 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren kaldırılacak. İspanya, Norveç ve Finlandiya’nın öncelikle yabancılar için kendi sınırlarını açması gerekiyor. İspanya’da 21 Haziran, Finlandiya’da 14 Temmuz ve Norveç’de 20 Temmuz’a kadar yabancıların ülkeye girişine kısıtlamalar uygulanıyor. İsveç’te ise vaka sayısı hâlâ yüksek olduğu için seyahat uyarısı geçerliliğini koruyor.

Seyahat uyarısı yeniden yapılabilir mi? Evet. Alman hükümeti, seyahat uyarısının kaldırılması için bazı şartlar belirledi. Eğer bir ülkedeki durum bu şartları sağlamıyorsa, o ülke için seyahat uyarısının yeniden gündeme getirilmesi öngörülüyor. Burada üç temel şart bulunuyor: Sağlık sisteminin durumu, tatil merkezlerinde turistler için hijyen ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınması ve vaka sayılarındaki gelişmeler. Yeni vaka sayısının nüfusuna oranına bakılarak, eğer bir ülkede bir hafta içinde yeni vaka sayısı 100 bin kişi arasında 50’ye ulaşıyorsa, seyahat uyarısı için yeterli bir neden olarak görülüyor. Seyahat uyarısının kaldırıldığı ülkelere rahatça seyahat edilebilir mi? Tam olarak değil. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Yaz tatilinizin tadını çıkarın ama tadını çıkarırken dikkat ve sorumluluğu elden bırakmayın” tavsiyesinde bulunuyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasında seyahat uyarılarının kaldırıldığı ülkelere yönelik ayrıntılı seyahat tavsiyeleri yer alacak. Buna göre, her ülkedeki duruma ilişkin ayrıntılı bilgiler verilecek ve mevcut risklere işaret edilecek. Kısacası, tatil yapmanın sorumluluğu seyahat eden kişide olacak.

AB dışındaki ülkeler için seyahat uyarısı sürüyor mu? Alman hükümeti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 160’dan fazla ülke için seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzattı. Bu süre içinde bazı istisnaların yapılabileceği ifade edildi. Ancak buradaki sorun, sınırlarını açan birçok AB ülkesi arasında görüş birliğinin sağlanmasının şart olması. Her ülkenin öncelikleri farklı olduğu için de görüş birliğinin sağlanması o kadar kolay değil. Örneğin, Almanya, tatil için gidilen ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan Türkiye’yi; Fransa ise Tunus ve Fas gibi ülkelere öncelik vermeyi tercih ediyor. Bu ülkelerde alınan önlemler açısından durum nasıl? Türkiye geçen hafta ülkeye girişe ilişkin kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırdı, aralarında Almanya’nın da bulunduğu ülkelerle dış hat uçak seferleri yeniden başlatıldı. Türk hükümeti, Antalya, Bodrum gibi gözde tatil yerlerinde koronavirüse karşı önlemlerin alındığına dikkat çekerek, Almanya’dan seyahat uyarısının kaldırılmasını talep ediyor. Almanların AB dışında tercih ettiği ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Mısır, tatil merkezlerini 1 Temmuz’dan itibaren turistlere açmayı planlıyor. Tunus da bu ay sonunda dış hat uçak seferlerine başlamayı hedefliyor. Fas veya Tayland gibi sevilen tatil ülkelerinde ise turistler için sınırların ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor.