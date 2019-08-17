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Seyahat Uyarıları Tersine mi Dönüyor?

17.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü’nün yanısıra Japonya ve Uruguay gibi bazı ülkeler, silahlı şiddeti gerekçe göstererek Amerika’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarını uyarıyor. Başkan Trump ise Amerika’yla ilgili seyahat uyarıları yayınlayan ülkelere tepki gösteriyor

Seyahat Uyarıları Tersine mi Dönüyor?

Amerika, uzun yıllardır, terör ve silahlı çatışmaların hüküm sürdüğü ülkelere seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşları için seyahat uyarıları yayınlıyordu. Ancak şimdilerde Uluslararası Af Örgütü’nün yanısıra Japonya ve Uruguay gibi bazı ülkeler, silahlı şiddeti gerekçe göstererek Amerika’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarını uyarıyor. Başkan Trump ise Amerika’yla ilgili seyahat uyarıları yayınlayan ülkelere tepki gösteriyor.

California eyaletindeki sarmısak festivaline, El Paso’daki bir Walmart mağazasına ve Dayton’daki popüler bir mahalleye düzenlenen silahlı saldırılar, Amerikalılar’ı kaygılandırmış durumda.

Uluslararası Af Örgütü, Japonya, Uruguay ve başka bazı ülkeler, silahlı şiddet olayları nedeniyle Amerika’ya seyahat edecek vatandaşlarını uyarıyor.

Başkan Trump ise bu uyarılar nedeniyle rahatsız.

Trump, “Böyle bir uyarı yapacaklarını düşünemiyorum ama ola ki yaparlarsa biz de buna karşılık veririz. Benim başında olduğum bir ülke mutlaka karşılığını verir. Bir ülke bize olumsuz bir davranışta bulunursa biz de aynısını onlara yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, 2015’te Güney Carolina’nın Charleston kentindeki ve başka yerlerdeki silahlı saldırıları öne sürerek uyarıda bulunmuştu. Uyarıda, “Amerika’da silahlara kısıtsız erişim sağlanmasıyla hayatın bütünlüğü her açıdan bozulmuştur” denilmişti.

Uluslararası Af Örgütü’nden Ernest Coverson, “Güney Carolina’da dua etmek için kiliseye gidenlerin hayatı, vurulup öldürülerek son buldu. Yılda bir düzenlenen California’daki Sarmısak Festivali’ne, herkes eğlenmek ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek için giderdi. Ama şimdi bu gelenek bozuldu. Orası artık iyi vakit geçirilecek bir yer değil, Walmart’ta alışveriş yapmak da öyle” dedi.

Diğer uzmanlarsa Amerikan Anayasası’nın İkinci Maddesi’ni hatırlatarak silah sahibi olma hakkının Amerikalılar için çok özel bir konu olduğunu söylüyor.

Heritage Vakfı’ndan Amy Swearer, “Uluslararası toplumun Amerikan Anayasası’nın İkinci Maddesi, yani sivillerin silah sahibi olma hakkı nedeniyle Amerika’daki silah tartışmalarının ne kadar farklı bir yönde ilerlediğini kavraması çok zor” diyor.

Ancak siyasi liderlere, kendilerini silahlı şiddetten korumaları çağrısında bulunan Amerikalılar’ın sayısı giderek artıyor. Ateşli silahlar Amerika’da her yıl yaklaşık 40 bin can alıyor. Bu silahların büyük çoğunluğu intihar vakalarında kullanılıyor.

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