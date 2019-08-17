Seyahat Uyarıları Tersine mi Dönüyor?

Amerika, uzun yıllardır, terör ve silahlı çatışmaların hüküm sürdüğü ülkelere seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşları için seyahat uyarıları yayınlıyordu. Ancak şimdilerde Uluslararası Af Örgütü’nün yanısıra Japonya ve Uruguay gibi bazı ülkeler, silahlı şiddeti gerekçe göstererek Amerika’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarını uyarıyor. Başkan Trump ise Amerika’yla ilgili seyahat uyarıları yayınlayan ülkelere tepki gösteriyor.

California eyaletindeki sarmısak festivaline, El Paso’daki bir Walmart mağazasına ve Dayton’daki popüler bir mahalleye düzenlenen silahlı saldırılar, Amerikalılar’ı kaygılandırmış durumda.

Uluslararası Af Örgütü, Japonya, Uruguay ve başka bazı ülkeler, silahlı şiddet olayları nedeniyle Amerika’ya seyahat edecek vatandaşlarını uyarıyor.

Başkan Trump ise bu uyarılar nedeniyle rahatsız.

Trump, “Böyle bir uyarı yapacaklarını düşünemiyorum ama ola ki yaparlarsa biz de buna karşılık veririz. Benim başında olduğum bir ülke mutlaka karşılığını verir. Bir ülke bize olumsuz bir davranışta bulunursa biz de aynısını onlara yaparız” ifadelerini kullanmıştı.