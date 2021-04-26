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Seyahat yasağı gelir mi? Kabine toplantısından seyahat yasağı kararı çıkar mı?

26.04.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan Salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan, tüm ülke genelinde aldıkları kısmi kapanma kararını açıklamıştı. Vakaların seyrine göre yasaklarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağı da belirtilmişti. Buna göre 26 Nisan Pazartesi tarihinde yapılacak olan Kabine toplantısında seyahat yasakları ile ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağı da merak ediliyor.

Seyahat yasağı gelir mi? Kabine toplantısından seyahat yasağı kararı çıkar mı?

26 Nisan Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısının gündeminde koronavirüs salgını olacak. Ramazan ayının ilk iki haftasında geçerli olacak olan kısmi kapanma kararının uzatılıp uzatılmayacağı veya yeni bir tam kapanma kararının alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşların merak ettikleri bir diğer konu ise seyahat yasakları oldu. Kabine toplantısından seyahat yasakları ile ilgili olarak da bir karar çıkması bekleniyor.

SEYAHAT YASAĞI GELİR Mİ?

Seyahat kısıtlaması olup olmayacağı soruları bayram tarihinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yeni önlemlerin alınacağı sinyalini vermişti. Kabine bugün bir kez daha bir araya gelecek ve bayramda alınması gereken önlemleri değerlendirecek.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail’in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.

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SEYAHAT YASAĞINDA GÜNCEL UYGULAMA

Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Seyahat yasağı da bu saatleri kapsıyor.

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebiliyor.

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamıyor. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edebiliyor.

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seyahat kısıtlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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