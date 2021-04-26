Seyahat yasağı gelir mi? Kabine toplantısından seyahat yasağı kararı çıkar mı?

26 Nisan Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısının gündeminde koronavirüs salgını olacak. Ramazan ayının ilk iki haftasında geçerli olacak olan kısmi kapanma kararının uzatılıp uzatılmayacağı veya yeni bir tam kapanma kararının alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşların merak ettikleri bir diğer konu ise seyahat yasakları oldu. Kabine toplantısından seyahat yasakları ile ilgili olarak da bir karar çıkması bekleniyor.

SEYAHAT YASAĞI GELİR Mİ?

Seyahat kısıtlaması olup olmayacağı soruları bayram tarihinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yeni önlemlerin alınacağı sinyalini vermişti. Kabine bugün bir kez daha bir araya gelecek ve bayramda alınması gereken önlemleri değerlendirecek.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail’in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.