Seyahat yasağı hangi saatlerde, nasıl uygulanacak: İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde ayrıntılar açıklandı

Bunun dışında sağlık, vefat, sınav, askerlik ile ilişkili kimi durumlarda zorunlu hal için başvuru yapılarak özel araç ile seyahat edilebilecek.

İşi ile ilgili bağlantısını belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ve uçak, otobüs, tren, gemi aracılığıyla şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Buna göre hafta içi 19.00­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Şehir giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları olacak

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları kontrol edilecek; geçerli bir mazereti ya da muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Diğer yandan şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla iki kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

Konaklama tesislerinde toplu iftar organizasyonları yapılmayacak.

Hangi zorunlu hallerde seyahat yasağı muafiyeti sağlanabilecek?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre kimi zorunlu hallerde başvurusu kabul edilenler seyahat yasağından muaf tutulacak.

Genelgeye göre zorunlu hal sayılabilecek durumlar şöyle:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi)

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

Bu gibi durumlarının olduğunu belirten kişiler, İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik ve kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurulları'ndan izin almak kaydıyla toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

